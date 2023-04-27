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Путин наградил сенаторов за вклад в развитие парламентаризма - РИА Новости, 27.04.2023
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23:55 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/parlament-1868308676.html
Путин наградил сенаторов за вклад в развитие парламентаризма
Путин наградил сенаторов за вклад в развитие парламентаризма - РИА Новости, 27.04.2023
Путин наградил сенаторов за вклад в развитие парламентаризма
Президент РФ Владимир Путин наградил российских сенаторов за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:55
2023-04-27T23:55
россия
международный день парламентаризма
владимир путин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил российских сенаторов за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, в четверг опубликован указ главы государства. Председатель комитета СФ по регламенту, сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. Сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Ордена почета удостоен сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов. Медалью ордена " За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сенатор от Мурманской области Константин Долгов, представитель в СФ от Архангельской области Виктор Новожилов, сенатор от Тувы Дина Оюн, сенатор от Волгоградской области Николай Семисотов.
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россия, международный день парламентаризма, владимир путин
Россия, Международный день парламентаризма, Владимир Путин
Путин наградил сенаторов за вклад в развитие парламентаризма

Путин наградил российских сенаторов за большой вклад в развитие парламентаризма и работу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил российских сенаторов за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, в четверг опубликован указ главы государства.
Председатель комитета СФ по регламенту, сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Сенатор от Забайкальского края Баир Жамсуев награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
Ордена почета удостоен сенатор от Чечни Мохмад Ахмадов.
Медалью ордена " За заслуги перед Отечеством" II степени награждены сенатор от Мурманской области Константин Долгов, представитель в СФ от Архангельской области Виктор Новожилов, сенатор от Тувы Дина Оюн, сенатор от Волгоградской области Николай Семисотов.
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