https://ria.ru/20230427/parlament-1868005204.html

Матвиенко назвала российский парламент одним из самых демократичных в мире

Матвиенко назвала российский парламент одним из самых демократичных в мире - РИА Новости, 27.04.2023

Матвиенко назвала российский парламент одним из самых демократичных в мире

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает российский парламент одним из самых демократичных и эффективных в мире, однако, по ее словам, еще есть над чем... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T00:10

2023-04-27T00:10

2023-04-27T00:10

политика

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает российский парламент одним из самых демократичных и эффективных в мире, однако, по ее словам, еще есть над чем работать. День российского парламентаризма отмечается 27 апреля. Праздник был установлен федеральным законом, подписанным президентом 27 июня 2012 года. "Несмотря на то, что парламент Российской Федерации – один из самых молодых на планете, по открытости и прозрачности, по качеству принимаемых законов он, считаю, во многом превосходит парламенты других государств, включая те, история которых насчитывает столетия. Так что могу с уверенностью утверждать, что российский парламент – один из самых демократичных и эффективных в мире", – написала спикер в своей статье в "Российской газете". По ее словам, за 30 лет истории современного парламентаризма "мы построили по-настоящему демократическую государственно-политическую систему". "Сегодня парламентаризм для нашей страны – базовая ценность, и потенциал его поистине огромен. У нас есть все, чтобы уверенно смотреть в завтра", - написала законодатель. Постоянное развитиеПо ее мнению, в саму систему парламентаризма заложена способность к постоянному развитию. "Федеральное Собрание, на мой взгляд, в полной мере демонстрирует умение адекватно реагировать на всё новые вызовы, отвечая и на общественный запрос, и на требования времени", - написала законодатель. Она отметила, что парламентарии всецело приняли в работу результаты общенародного голосования по обновлению Конституции в 2020 году, что политик считает важнейшим маркером гибкости парламентской системы. "Эти поправки позволили своевременно адаптировать институты парламентаризма к происходящим в стране и мире изменениям, ощутимо повысили роль Совета Федерации и Государственной Думы в системе государственной власти", - добавила она. Кроме того, политик отметила федеративный характер демократического представительства. "На мой взгляд, нам в полной мере удалось учесть в парламентской системе все уникальные особенности нашей огромной, самой большой в мире страны", - считает Матвиенко. Также, по ее мнению, законодатели сумели настроить и реализовать плодотворное взаимодействие, сотрудничество с президентом и правительством, "мы в тесной связке разрабатываем ключевые решения на благо народа и государства". "То, что именно этот подход является единственно верным, доказано такими серьезными испытаниями, как мировые кризисы, пандемия ковида, экономические санкции и политическое давление со стороны Запада. Ни один из этих вызовов не привел к сбоям в выстроенной системе принятия важнейших государственных решений, управлении страной. В этой связи считаю исключительно важным создание и по-настоящему продуктивную работу такого уникального института как Совет законодателей", - говорится в статье спикера СФ Межпарламентская дипломатияПо мнению Матвиенко, если говорить о донастройке, "важный аспект нашей деятельности, который мы обязаны развивать, – межпарламентская дипломатия". Она должна стать не просто более активной, но более сфокусированной, считает спикер. "Сейчас не время для формальных и ритуальных встреч, каждый контакт должен давать конкретный результат. Когда в мире формируется новая геополитическая конфигурация, интенсивность и продуктивность взаимодействия наших законодателей именно с коллегами из дружественных стран и из стран, где не приемлют гегемонию и диктат, становятся одним из важнейших факторов нашей внешней политики", - подчеркнула она. Сенатор отметила, что реальность показывает продуктивность такого подхода. Несмотря на масштабные атаки Запада на Россию с целью ее политической изоляции, страна обретает новых союзников, укрепляя свои позиции на международной арене, отметила Матвиенко. По ее словам, об этом красноречиво свидетельствует количество международных запросов на встречи в разных форматах и график различных мероприятий, который расписан далеко вперед.

https://ria.ru/20230419/vykhodnye-1866466795.html

https://ria.ru/20230425/veypy-1867528013.html

https://ria.ru/20230412/matvienko-1864767865.html

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политика, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф