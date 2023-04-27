https://ria.ru/20230427/ozimye-1868117809.html
В Рязанской области ввели режим ЧС
В Рязанской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023
В Рязанской области ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязанской области из-за значительной гибели озимых культур, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:33
2023-04-27T13:33
2023-04-27T13:33
павел малков
рязанская область
россия
происшествия
чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786146257_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_cf18cb27c62203c0e49c40190968c0fe.jpg
РЯЗАНЬ, 27 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязанской области из-за значительной гибели озимых культур, сообщается на сайте правительства региона. "Губернатор Павел Малков подписал распоряжение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации в связи с опасным агрометеорологическим явлением "ледяная корка", приведшим к значительным материальным потерям организаций агропромышленного комплекса Рязанской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение связано со значительной гибелью озимых сельскохозяйственных культур. Режим ЧС вводится с 27 апреля до особого распоряжения и касается 25 районов области. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области рекомендовано проводить ежедневный мониторинг развития ситуации, связанной с гибелью озимых культур. При ведомстве должен быть создан оперативный штаб, в течение нескольких дней поручено разработать план мероприятий по минимизации последствий опасного агрометеорологического явления.
https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html
рязанская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786146257_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_2ccd952826082115e0bbfc35b1f8fad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, рязанская область, россия, происшествия, чс
Павел Малков, Рязанская область, Россия, Происшествия, ЧС
В Рязанской области ввели режим ЧС
В Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур