https://ria.ru/20230427/ozimye-1868117809.html

В Рязанской области ввели режим ЧС

В Рязанской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023

В Рязанской области ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязанской области из-за значительной гибели озимых культур, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:33

2023-04-27T13:33

2023-04-27T13:33

павел малков

рязанская область

россия

происшествия

чс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786146257_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_cf18cb27c62203c0e49c40190968c0fe.jpg

РЯЗАНЬ, 27 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязанской области из-за значительной гибели озимых культур, сообщается на сайте правительства региона. "Губернатор Павел Малков подписал распоряжение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации в связи с опасным агрометеорологическим явлением "ледяная корка", приведшим к значительным материальным потерям организаций агропромышленного комплекса Рязанской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение связано со значительной гибелью озимых сельскохозяйственных культур. Режим ЧС вводится с 27 апреля до особого распоряжения и касается 25 районов области. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области рекомендовано проводить ежедневный мониторинг развития ситуации, связанной с гибелью озимых культур. При ведомстве должен быть создан оперативный штаб, в течение нескольких дней поручено разработать план мероприятий по минимизации последствий опасного агрометеорологического явления.

https://ria.ru/20230426/rezhim-1867821785.html

рязанская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

павел малков, рязанская область, россия, происшествия, чс