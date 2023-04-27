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В Рязанской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023
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13:33 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ozimye-1868117809.html
В Рязанской области ввели режим ЧС
В Рязанской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 27.04.2023
В Рязанской области ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязанской области из-за значительной гибели озимых культур, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:33
2023-04-27T13:33
павел малков
рязанская область
россия
происшествия
чс
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РЯЗАНЬ, 27 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязанской области из-за значительной гибели озимых культур, сообщается на сайте правительства региона. "Губернатор Павел Малков подписал распоряжение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации в связи с опасным агрометеорологическим явлением "ледяная корка", приведшим к значительным материальным потерям организаций агропромышленного комплекса Рязанской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение связано со значительной гибелью озимых сельскохозяйственных культур. Режим ЧС вводится с 27 апреля до особого распоряжения и касается 25 районов области. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области рекомендовано проводить ежедневный мониторинг развития ситуации, связанной с гибелью озимых культур. При ведомстве должен быть создан оперативный штаб, в течение нескольких дней поручено разработать план мероприятий по минимизации последствий опасного агрометеорологического явления.
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павел малков, рязанская область, россия, происшествия, чс
Павел Малков, Рязанская область, Россия, Происшествия, ЧС
В Рязанской области ввели режим ЧС

В Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПосев кукурузы на полях
Посев кукурузы на полях - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Посев кукурузы на полях. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 27 апр – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рязанской области из-за значительной гибели озимых культур, сообщается на сайте правительства региона.
"Губернатор Павел Малков подписал распоряжение о введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации в связи с опасным агрометеорологическим явлением "ледяная корка", приведшим к значительным материальным потерям организаций агропромышленного комплекса Рязанской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение связано со значительной гибелью озимых сельскохозяйственных культур. Режим ЧС вводится с 27 апреля до особого распоряжения и касается 25 районов области.
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области рекомендовано проводить ежедневный мониторинг развития ситуации, связанной с гибелью озимых культур. При ведомстве должен быть создан оперативный штаб, в течение нескольких дней поручено разработать план мероприятий по минимизации последствий опасного агрометеорологического явления.
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