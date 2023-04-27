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В составе бригады "Дон" сформирован новый боевой отряд - РИА Новости, 27.04.2023
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14:48 27.04.2023
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В составе бригады "Дон" сформирован новый боевой отряд
В составе бригады "Дон" сформирован новый боевой отряд - РИА Новости, 27.04.2023
В составе бригады "Дон" сформирован новый боевой отряд
Специальный боевой отряд "Аксай", который имеет более широкий спектр задач, сформирован в рамках сводной казачьей бригады "Дон". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:48
2023-04-27T14:48
российское казачество
российское казачество
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Специальный боевой отряд "Аксай", который имеет более широкий спектр задач, сформирован в рамках сводной казачьей бригады "Дон"."Это фактически батальонно-тактическая группа, но спектр задач имеет более широкий, который включает кроме боевой диверсионно-разведывательную деятельность. "Аксай" займет свое место в строю бригады наряду с отрядами "Дон", "Енисей", "Листань" и другими, которые сегодня несут боевую службу на передовой линии в наиболее опасных районах СВО", – сообщили представители бригады.Командиром нового отряда назначен боевой кубанский казак, Герой Росси с позывным Чип. Состав "Аксая" получился разнородным: с одной стороны, в него вошли опытные воины, прошедшие бои первого года СВО в рядах сводного отряда "Дон", а с другой – новички-добровольцы, которые сейчас заняты боевой подготовкой под руководством более опытных соратников."Зная этих казаков-воинов по боям первого периода СВО, командование уверено в абсолютной надежности отряда "Аксай", который со дня на день ждет отправки в бой", – подчеркнули в бригаде "Дон".
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия

В составе бригады "Дон" сформирован новый боевой отряд

© Бригада "Дон"Церемония прибития знамени отряда "Аксай" к древку и освящения воинского символа в Новочеркасском войсковом казачьем соборе
Церемония прибития знамени отряда Аксай к древку и освящения воинского символа в Новочеркасском войсковом казачьем соборе
© Бригада "Дон"
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Специальный боевой отряд "Аксай", который имеет более широкий спектр задач, сформирован в рамках сводной казачьей бригады "Дон".
"Это фактически батальонно-тактическая группа, но спектр задач имеет более широкий, который включает кроме боевой диверсионно-разведывательную деятельность. "Аксай" займет свое место в строю бригады наряду с отрядами "Дон", "Енисей", "Листань" и другими, которые сегодня несут боевую службу на передовой линии в наиболее опасных районах СВО", – сообщили представители бригады.
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Командиром нового отряда назначен боевой кубанский казак, Герой Росси с позывным Чип. Состав "Аксая" получился разнородным: с одной стороны, в него вошли опытные воины, прошедшие бои первого года СВО в рядах сводного отряда "Дон", а с другой – новички-добровольцы, которые сейчас заняты боевой подготовкой под руководством более опытных соратников.
"Зная этих казаков-воинов по боям первого периода СВО, командование уверено в абсолютной надежности отряда "Аксай", который со дня на день ждет отправки в бой", – подчеркнули в бригаде "Дон".
 
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