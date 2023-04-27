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В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа - РИА Новости, 27.04.2023
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19:29 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/omsk-1868268804.html
В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа
В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа - РИА Новости, 27.04.2023
В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа
Шестилетний мальчик в Омске выпал из окна на 9 этаже и остался жив, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:29
2023-04-27T19:29
происшествия
омск
россия
дети
омская область
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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Шестилетний мальчик в Омске выпал из окна на 9 этаже и остался жив, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Несчастный случай произошел вечером 27 апреля на улице Съездовская, 50 в Омске. "Из окна 9 этажа жилого дома 50 по улице Съездовская выпал 6-летний мальчик. Ребенок жив. Доставлен в больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства. В квартире он находился один. Мать ребенка ненадолго отлучилась.Областная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20230421/podrostok-1866784783.html
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происшествия, омск, россия, дети, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Дети, Омская область
В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

В Омске шестилетний мальчик выпал из окна на девятом этаже и остался жив

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Шестилетний мальчик в Омске выпал из окна на 9 этаже и остался жив, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Несчастный случай произошел вечером 27 апреля на улице Съездовская, 50 в Омске.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Приморье подросток выжил после падения с пятого этажа
21 апреля, 05:35
"Из окна 9 этажа жилого дома 50 по улице Съездовская выпал 6-летний мальчик. Ребенок жив. Доставлен в больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В квартире он находился один. Мать ребенка ненадолго отлучилась.
Областная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Упавший с 19-го этажа воронежец самостоятельно встал и спел песню Пугачевой
4 апреля, 13:19
 
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