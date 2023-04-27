https://ria.ru/20230427/omsk-1868268804.html

В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа - РИА Новости, 27.04.2023

В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа

Шестилетний мальчик в Омске выпал из окна на 9 этаже и остался жив, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:29

2023-04-27T19:29

2023-04-27T19:29

происшествия

омск

россия

дети

омская область

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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Шестилетний мальчик в Омске выпал из окна на 9 этаже и остался жив, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Несчастный случай произошел вечером 27 апреля на улице Съездовская, 50 в Омске. "Из окна 9 этажа жилого дома 50 по улице Съездовская выпал 6-летний мальчик. Ребенок жив. Доставлен в больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства. В квартире он находился один. Мать ребенка ненадолго отлучилась.Областная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230421/podrostok-1866784783.html

https://ria.ru/20230404/padenie-1862885760.html

омск

россия

омская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, омск, россия, дети, омская область