https://ria.ru/20230427/omsk-1868268804.html
В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа
В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа - РИА Новости, 27.04.2023
В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа
Шестилетний мальчик в Омске выпал из окна на 9 этаже и остался жив, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:29
2023-04-27T19:29
2023-04-27T19:29
происшествия
омск
россия
дети
омская область
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ОМСК, 27 апр - РИА Новости. Шестилетний мальчик в Омске выпал из окна на 9 этаже и остался жив, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Несчастный случай произошел вечером 27 апреля на улице Съездовская, 50 в Омске. "Из окна 9 этажа жилого дома 50 по улице Съездовская выпал 6-летний мальчик. Ребенок жив. Доставлен в больницу", - рассказали в пресс-службе ведомства. В квартире он находился один. Мать ребенка ненадолго отлучилась.Областная прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20230421/podrostok-1866784783.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, дети, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Дети, Омская область
В Омске шестилетний мальчик выжил после падения с девятого этажа
В Омске шестилетний мальчик выпал из окна на девятом этаже и остался жив