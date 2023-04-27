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В России на фоне начала сезона пожаров вырос спрос на огнетушители - РИА Новости, 27.04.2023
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04:24 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/ognetushiteli-1868014505.html
В России на фоне начала сезона пожаров вырос спрос на огнетушители
В России на фоне начала сезона пожаров вырос спрос на огнетушители - РИА Новости, 27.04.2023
В России на фоне начала сезона пожаров вырос спрос на огнетушители
Спрос россиян на огнетушители и другое пожарное оборудование вырос в апреле более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T04:24
2023-04-27T04:24
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
новосибирск
нижний новгород
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спрос россиян на огнетушители и другое пожарное оборудование вырос в апреле более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из имеющегося у РИА Новости анализа онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", проведенного на основе покупок на площадке. Отмечается, что в целом пожарное оборудование россияне покупали в апреле на 112% чаще, чем годом ранее. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Самаре (+183%), Воронеже (+150%), Новосибирске (+138%), а также Нижнем Новгороде (+127%). Кроме этого, продажи увеличились в Челябинске (+60%), Москве (+44%) и Санкт-Петербурге (+28%). Так, в топ товаров для обеспечения пожарной безопасности вошли огнетушители, кронштейны, лотки, ящики и контейнеры, противопожарные полотна и муфты, ведра, держатели для труб и противопожарные ранцы. "Рост спроса на данные товары может быть обусловлен наступлением пожароопасного сезона и увеличением количества крупных возгораний, которые представляют угрозы для населённых пунктов. Например, глава МЧС России Александр Куренков недавно выступил с заявлением о том, что в этом году площади природных пожаров в стране уже выросли в три раза по сравнению с 2022 годом", - подчеркнули в компании.
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александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новосибирск, нижний новгород
Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Новосибирск, Нижний Новгород
В России на фоне начала сезона пожаров вырос спрос на огнетушители

"ВсеИнструменты.ру": спрос россиян на огнетушители в апреле вырос в два раза

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Огнетушитель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спрос россиян на огнетушители и другое пожарное оборудование вырос в апреле более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из имеющегося у РИА Новости анализа онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", проведенного на основе покупок на площадке.
«
"На 146% в России вырос спрос на огнетушители. Жители Ростова-на-Дону увеличили покупки данных товаров на 176%, Новосибирска - на 142%, Нижнего Новгорода - на 117%, Воронежа - на 117%. Также популярность этой продукции выросла в Москве (+67%), Санкт-Петербурге (+43%), Челябинске (+14%)", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в целом пожарное оборудование россияне покупали в апреле на 112% чаще, чем годом ранее. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Самаре (+183%), Воронеже (+150%), Новосибирске (+138%), а также Нижнем Новгороде (+127%). Кроме этого, продажи увеличились в Челябинске (+60%), Москве (+44%) и Санкт-Петербурге (+28%).
Так, в топ товаров для обеспечения пожарной безопасности вошли огнетушители, кронштейны, лотки, ящики и контейнеры, противопожарные полотна и муфты, ведра, держатели для труб и противопожарные ранцы.
"Рост спроса на данные товары может быть обусловлен наступлением пожароопасного сезона и увеличением количества крупных возгораний, которые представляют угрозы для населённых пунктов. Например, глава МЧС России Александр Куренков недавно выступил с заявлением о том, что в этом году площади природных пожаров в стране уже выросли в три раза по сравнению с 2022 годом", - подчеркнули в компании.
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Александр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияНовосибирскНижний Новгород
 
 
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