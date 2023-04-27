https://ria.ru/20230427/ognetushiteli-1868014505.html

В России на фоне начала сезона пожаров вырос спрос на огнетушители

В России на фоне начала сезона пожаров вырос спрос на огнетушители - РИА Новости, 27.04.2023

В России на фоне начала сезона пожаров вырос спрос на огнетушители

Спрос россиян на огнетушители и другое пожарное оборудование вырос в апреле более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:24

2023-04-27T04:24

2023-04-27T04:24

александр куренков (мчс)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

новосибирск

нижний новгород

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спрос россиян на огнетушители и другое пожарное оборудование вырос в апреле более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из имеющегося у РИА Новости анализа онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", проведенного на основе покупок на площадке. Отмечается, что в целом пожарное оборудование россияне покупали в апреле на 112% чаще, чем годом ранее. Среди регионов наибольший рост спроса зафиксирован в Самаре (+183%), Воронеже (+150%), Новосибирске (+138%), а также Нижнем Новгороде (+127%). Кроме этого, продажи увеличились в Челябинске (+60%), Москве (+44%) и Санкт-Петербурге (+28%). Так, в топ товаров для обеспечения пожарной безопасности вошли огнетушители, кронштейны, лотки, ящики и контейнеры, противопожарные полотна и муфты, ведра, держатели для труб и противопожарные ранцы. "Рост спроса на данные товары может быть обусловлен наступлением пожароопасного сезона и увеличением количества крупных возгораний, которые представляют угрозы для населённых пунктов. Например, глава МЧС России Александр Куренков недавно выступил с заявлением о том, что в этом году площади природных пожаров в стране уже выросли в три раза по сравнению с 2022 годом", - подчеркнули в компании.

https://ria.ru/20230313/ognetushiteli-1857549495.html

россия

новосибирск

нижний новгород

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александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, новосибирск, нижний новгород