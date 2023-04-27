https://ria.ru/20230427/obstrel-1868309074.html

ВСУ обстреляли Яковлевку и Степное

ВСУ обстреляли Яковлевку и Степное - РИА Новости, 27.04.2023

ВСУ обстреляли Яковлевку и Степное

Украинские войска обстреляли Яковлевку и Степное, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T23:58

2023-04-27T23:58

2023-04-27T23:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

донецк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Яковлевку и Степное, выпустив в общей сложности девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 22.55 – населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 23.40 – населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Степное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Село Степное находится приблизительно в 80 километрах к юго-западу от Донецка.

https://ria.ru/20230427/naemnik-1868303981.html

донецкая народная республика

украина

донецк

россия

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донецкая народная республика, сцкк, украина, донецк, вооруженные силы украины, россия