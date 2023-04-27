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Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Никольское и Новобахмутовку в ДНР, по поселкам за час выпущено девять снарядов крупного калибра, сообщили в представительстве ДНР в РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:31
2023-04-27T22:31
2023-04-27T22:31
специальная военная операция на украине
украина
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никольское и Новобахмутовку в ДНР, по поселкам за час выпущено девять снарядов крупного калибра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.45 - населенный пункт Парасковиевка – населенный пункт Никольское: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 21.35 - населенный пункт Калиново – населенный пункт Новобахмутовка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства, опубликованных в его телеграм-канале.
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украина, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Никольскому и Новобахмутовке девять снарядов