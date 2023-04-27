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Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия

Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия - РИА Новости, 27.04.2023

Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия

Здание школы получило значительные повреждения в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T22:24

2023-04-27T22:24

2023-04-27T22:27

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ (Херсонская обл.), 27 апр – РИА Новости. Здание школы получило значительные повреждения в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов региона. "Сегодня в 17.55 боевики ВСУ обстреляли село Таврия Михайловского района", - сказал он. По его словам, пострадала местная школа. "Значительно повреждено здание сельской школы. Подробности уточняются", - добавил он.

запорожская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, происшествия, вооруженные силы украины