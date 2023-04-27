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Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия
Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия
Здание школы получило значительные повреждения в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:24
2023-04-27T22:24
2023-04-27T22:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Херсонская обл.), 27 апр – РИА Новости. Здание школы получило значительные повреждения в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов региона. "Сегодня в 17.55 боевики ВСУ обстреляли село Таврия Михайловского района", - сказал он. По его словам, пострадала местная школа. "Значительно повреждено здание сельской школы. Подробности уточняются", - добавил он.
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РИА Новости
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РИА Новости
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запорожская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия
Украинские войска обстреляли школу в запорожском селе Таврия