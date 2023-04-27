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Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:24 27.04.2023 (обновлено: 22:27 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/obstrel-1868298448.html
Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия
Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия
Здание школы получило значительные повреждения в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:24
2023-04-27T22:27
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ (Херсонская обл.), 27 апр – РИА Новости. Здание школы получило значительные повреждения в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов региона. "Сегодня в 17.55 боевики ВСУ обстреляли село Таврия Михайловского района", - сказал он. По его словам, пострадала местная школа. "Значительно повреждено здание сельской школы. Подробности уточняются", - добавил он.
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запорожская область, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли школу в селе Таврия

Украинские войска обстреляли школу в запорожском селе Таврия

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МЕЛИТОПОЛЬ (Херсонская обл.), 27 апр – РИА Новости. Здание школы получило значительные повреждения в результате обстрела села Таврия в Запорожской области со стороны украинских войск, сообщил журналистам представитель правоохранительных органов региона.
"Сегодня в 17.55 боевики ВСУ обстреляли село Таврия Михайловского района", - сказал он.
По его словам, пострадала местная школа.
"Значительно повреждено здание сельской школы. Подробности уточняются", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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