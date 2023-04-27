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При обстреле Пантелеймоновки пострадали здания детсада и амбулатории - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:15 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/obstrel-1868106930.html
При обстреле Пантелеймоновки пострадали здания детсада и амбулатории
При обстреле Пантелеймоновки пострадали здания детсада и амбулатории - РИА Новости, 27.04.2023
При обстреле Пантелеймоновки пострадали здания детсада и амбулатории
Здания детского сада и амбулатории повреждены в результате обстрела украинскими войсками поселка Пантелеймоновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:15
2023-04-27T13:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
иван приходько
пантелеймоновка (горловский район)
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Здания детского сада и амбулатории повреждены в результате обстрела украинскими войсками поселка Пантелеймоновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрывались на территории завода, детского сада и парковой зоны."Также поврежден детский сад № 43 "Росинка" по адресу: улица Виноградная, 32а и местная амбулатория", - написал Приходько.Мэр Горловки также сообщал, что один мирный житель погиб, еще двое пострадали.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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донецкая народная республика, иван приходько, пантелеймоновка (горловский район), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Пантелеймоновка (Горловский район), Происшествия
При обстреле Пантелеймоновки пострадали здания детсада и амбулатории

Мэр Приходько: здания детсада и амбулатории повреждены при обстреле Пантелеймоновки в ДНР

© Фото : пресс-служба главы администрации ГорловкиПоследствия прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в пгт Пантелеймоновка
Последствия прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в пгт Пантелеймоновка - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба главы администрации Горловки
Последствия прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в пгт Пантелеймоновка
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Здания детского сада и амбулатории повреждены в результате обстрела украинскими войсками поселка Пантелеймоновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрывались на территории завода, детского сада и парковой зоны.
"Также поврежден детский сад № 43 "Росинка" по адресу: улица Виноградная, 32а и местная амбулатория", - написал Приходько.
Мэр Горловки также сообщал, что один мирный житель погиб, еще двое пострадали.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 апреля, 16:07
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.04.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПантелеймоновка (Горловский район)Происшествия
 
 
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