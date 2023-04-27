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При обстреле Пантелеймоновки пострадали здания детсада и амбулатории
При обстреле Пантелеймоновки пострадали здания детсада и амбулатории - РИА Новости, 27.04.2023
При обстреле Пантелеймоновки пострадали здания детсада и амбулатории
Здания детского сада и амбулатории повреждены в результате обстрела украинскими войсками поселка Пантелеймоновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:15
2023-04-27T13:15
2023-04-27T13:15
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
иван приходько
пантелеймоновка (горловский район)
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Здания детского сада и амбулатории повреждены в результате обстрела украинскими войсками поселка Пантелеймоновка в ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее он сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрывались на территории завода, детского сада и парковой зоны."Также поврежден детский сад № 43 "Росинка" по адресу: улица Виноградная, 32а и местная амбулатория", - написал Приходько.Мэр Горловки также сообщал, что один мирный житель погиб, еще двое пострадали.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
донецкая народная республика
пантелеймоновка (горловский район)
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донецкая народная республика, иван приходько, пантелеймоновка (горловский район), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Пантелеймоновка (Горловский район), Происшествия
При обстреле Пантелеймоновки пострадали здания детсада и амбулатории
Мэр Приходько: здания детсада и амбулатории повреждены при обстреле Пантелеймоновки в ДНР