https://ria.ru/20230427/obstrel-1868098086.html

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку и Владимировку

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку и Владимировку - РИА Новости, 27.04.2023

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку и Владимировку

Украинские войска обстреляли поселки Пантелеймоновка и Владимировка в ДНР, выпустив за пять минут 11 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:51

2023-04-27T12:51

2023-04-27T12:51

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

донецк

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ДОНЕЦК, 27 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселки Пантелеймоновка и Владимировка в ДНР, выпустив за пять минут 11 снарядов калибра 152 и 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 12.05 мск было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров по Владимировке. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, нато, сцкк, донецк