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При обстреле Пантелеймоновки погиб один человек - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 27.04.2023 (обновлено: 12:29 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/obstrel-1868084217.html
При обстреле Пантелеймоновки погиб один человек
При обстреле Пантелеймоновки погиб один человек - РИА Новости, 27.04.2023
При обстреле Пантелеймоновки погиб один человек
Один человек погиб и еще один пострадал из-за обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в Донецкой Народной республике, сообщил в четверг мэр Горловки Иван... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:20
2023-04-27T12:29
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
донецк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал из-за обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в Донецкой Народной республике, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрывались на территории завода, детского сада и парковой зоны."Вследствие обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских террористов погиб один человек, один житель поселка ранен", - написал он в своем Telegram-канале.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, горловка, донецк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк, Иван Приходько
При обстреле Пантелеймоновки погиб один человек

Мэр Горловки Приходько сообщил, что при обстреле Пантелеймоновки погиб один человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал из-за обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в Донецкой Народной республике, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрывались на территории завода, детского сада и парковой зоны.
"Вследствие обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских террористов погиб один человек, один житель поселка ранен", - написал он в своем Telegram-канале.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути до Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаГорловкаДонецкИван Приходько
 
 
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