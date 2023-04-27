https://ria.ru/20230427/obstrel-1868084217.html

При обстреле Пантелеймоновки погиб один человек

При обстреле Пантелеймоновки погиб один человек - РИА Новости, 27.04.2023

При обстреле Пантелеймоновки погиб один человек

Один человек погиб и еще один пострадал из-за обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в Донецкой Народной республике, сообщил в четверг мэр Горловки Иван... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:20

2023-04-27T12:20

2023-04-27T12:29

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

донецк

иван приходько

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Один человек погиб и еще один пострадал из-за обстрела украинскими войсками Пантелеймоновки в Донецкой Народной республике, сообщил в четверг мэр Горловки Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрывались на территории завода, детского сада и парковой зоны."Вследствие обстрела Пантелеймоновки со стороны украинских террористов погиб один человек, один житель поселка ранен", - написал он в своем Telegram-канале.Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути до Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

донецк

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донецкая народная республика, горловка, донецк, иван приходько