https://ria.ru/20230427/obstrel-1868077627.html

Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле Пантелеймоновки

Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле Пантелеймоновки - РИА Новости, 27.04.2023

Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле Пантелеймоновки

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрываются на... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:02

2023-04-27T12:02

2023-04-27T12:33

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

иван приходько

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрываются на территории завода, детского сада и парковой зоны."Под массированным артиллерийским обстрелом украинских террористов находится поселок городского типа Пантелеймоновка. Снаряды врага разрываются на территории местного завода, детского сада № 43 "Росинка" и в парковой зоне. Жителям поселка – уйти с улиц, переместиться в укрытия", - написал Приходько в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html

горловка

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горловка, происшествия, иван приходько