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Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле Пантелеймоновки - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 27.04.2023 (обновлено: 12:33 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/obstrel-1868077627.html
Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле Пантелеймоновки
Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле Пантелеймоновки - РИА Новости, 27.04.2023
Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле Пантелеймоновки
Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрываются на... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:02
2023-04-27T12:33
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
иван приходько
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрываются на территории завода, детского сада и парковой зоны."Под массированным артиллерийским обстрелом украинских террористов находится поселок городского типа Пантелеймоновка. Снаряды врага разрываются на территории местного завода, детского сада № 43 "Росинка" и в парковой зоне. Жителям поселка – уйти с улиц, переместиться в укрытия", - написал Приходько в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230425/obstrel-1867675498.html
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горловка, происшествия, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Иван Приходько
Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле Пантелеймоновки

Мэр Горловки сообщил о массированном обстреле Пантелеймоновки и разрывах снарядов

© Фото : пресс-служба главы администрации ГорловкиПоследствия прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в пгт Пантелеймоновка
Последствия прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в пгт Пантелеймоновка - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : пресс-служба главы администрации Горловки
Последствия прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в пгт Пантелеймоновка
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил о массированном обстреле со стороны украинских войск поселка городского типа Пантелеймоновка, снаряды разрываются на территории завода, детского сада и парковой зоны.
"Под массированным артиллерийским обстрелом украинских террористов находится поселок городского типа Пантелеймоновка. Снаряды врага разрываются на территории местного завода, детского сада № 43 "Росинка" и в парковой зоне. Жителям поселка – уйти с улиц, переместиться в укрытия", - написал Приходько в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаПроисшествияИван Приходько
 
 
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