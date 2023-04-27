https://ria.ru/20230427/obstrel-1868010056.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР

Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.04.2023

Украинские войска обстреляли территорию ДНР

Украинские войска выпустили по ДНР девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T01:53

2023-04-27T01:53

2023-04-27T01:53

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

донецк

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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по ДНР девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.32 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 00.23 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Михайловка: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230426/donetsk-1867878220.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, донецк