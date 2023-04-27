https://ria.ru/20230427/obstrel-1868010056.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска выпустили по ДНР девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T01:53
2023-04-27T01:53
2023-04-27T01:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили по ДНР девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.32 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 00.23 - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Михайловка: выпущено 3 снаряда калибром 152 миллиметра... 01.00 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230426/donetsk-1867878220.html
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донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Донецк
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
ВСУ выпустили по территории ДНР девять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра