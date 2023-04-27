https://ria.ru/20230427/obstrel-1868006030.html

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.04.2023

Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за среду 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 201 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T00:21

2023-04-27T00:21

2023-04-27T00:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/09/1856723706_0:232:3036:1940_1920x0_80_0_0_731f79afb65fbeda5b36d3f38031333a.jpg

ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за среду 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 201 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего выпущена 201 единица различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка и Владимировка. Поступили сведения о ранении трех гражданских в Кировском и Петровском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.

https://ria.ru/20230426/postradavshaya-1867971592.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, петровский район, сцкк, донецк