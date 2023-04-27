Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 201 боеприпас
Разрушения на месте обстрела на территории ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за среду 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 201 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, ударного БПЛА, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - 2 обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Всего выпущена 201 единица различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка и Владимировка. Поступили сведения о ранении трех гражданских в Кировском и Петровском районах Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.