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Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:21 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/obstrel-1868006030.html
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 27.04.2023
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за среду 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 201 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T00:21
2023-04-27T00:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
сцкк
донецк
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за среду 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 201 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего выпущена 201 единица различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка и Владимировка. Поступили сведения о ранении трех гражданских в Кировском и Петровском районах Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.
https://ria.ru/20230426/postradavshaya-1867971592.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, петровский район, сцкк, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, СЦКК, Донецк
Украинские войска за сутки 36 раз обстреляли ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 201 боеприпас

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкРазрушения на месте обстрела на территории ДНР
Разрушения на месте обстрела на территории ДНР - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Разрушения на месте обстрела на территории ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 апр - РИА Новости. Украинские войска за среду 36 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 201 боеприпас, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, ударного БПЛА, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На ясиноватском - 4 обстрела из артиллерии 155 и 152 миллиметра. На волновахском - 2 обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Всего выпущена 201 единица различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Пантелеймоновка, Верхнеторецкое, Ясиноватая, Минеральное, Васильевка, Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Александровка и Владимировка. Поступили сведения о ранении трех гражданских в Кировском и Петровском районах Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 26 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районСЦККДонецк
 
 
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