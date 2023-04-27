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В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта"
В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта" - РИА Новости, 27.04.2023
В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта"
Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в лесу недалеко от Быдгоща (северо-запад Польши), сообщает в Twitter министерство национальной обороны... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:00
2023-04-27T10:00
2023-04-27T10:00
в мире
польша
быдгощ
збигнев зебро
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в лесу недалеко от Быдгоща (северо-запад Польши), сообщает в Twitter министерство национальной обороны республики. "Ситуация не угрожает безопасности жителей", - отметили военные. В свою очередь министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро уточнил, что речь идет о воздушном объекте. Он отметил, что находку помимо прокуроров исследуют военные эксперты, полиция, жандармерия и представители Службы военной контрразведки.
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html
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в мире, польша, быдгощ, збигнев зебро
В мире, Польша, Быдгощ, Збигнев Зебро
В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта"
На северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта