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В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта" - РИА Новости, 27.04.2023
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10:00 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/oblomki-1868038722.html
В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта"
В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта" - РИА Новости, 27.04.2023
В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта"
Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в лесу недалеко от Быдгоща (северо-запад Польши), сообщает в Twitter министерство национальной обороны... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:00
2023-04-27T10:00
в мире
польша
быдгощ
збигнев зебро
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в лесу недалеко от Быдгоща (северо-запад Польши), сообщает в Twitter министерство национальной обороны республики. "Ситуация не угрожает безопасности жителей", - отметили военные. В свою очередь министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро уточнил, что речь идет о воздушном объекте. Он отметил, что находку помимо прокуроров исследуют военные эксперты, полиция, жандармерия и представители Службы военной контрразведки.
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в мире, польша, быдгощ, збигнев зебро
В мире, Польша, Быдгощ, Збигнев Зебро
В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта"

На северо-западе Польши обнаружили обломки неизвестного воздушного военного объекта

CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A Самолет МиГ-29А ВВС Польши
Самолет МиГ-29А ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
CC BY 4.0 / Julian Herzog / Polish Air Force Mikoyan-Gurevich MiG-29A
Самолет МиГ-29А ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в лесу недалеко от Быдгоща (северо-запад Польши), сообщает в Twitter министерство национальной обороны республики.
«
"В окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки неопознанного военного объекта", - говорится в сообщении.
"Ситуация не угрожает безопасности жителей", - отметили военные.
В свою очередь министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро уточнил, что речь идет о воздушном объекте.
«
"Военный отдел окружной прокуратуры Гданьска, под надзором Генеральной прокуратуры, начал расследование в отношении обломков воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща", - написал Зебро в Twitter.
Он отметил, что находку помимо прокуроров исследуют военные эксперты, полиция, жандармерия и представители Службы военной контрразведки.
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В миреПольшаБыдгощЗбигнев Зебро
 
 
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