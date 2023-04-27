https://ria.ru/20230427/oblomki-1868038722.html

В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта"

В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта" - РИА Новости, 27.04.2023

В Польше обнаружили обломки неизвестного "воздушного военного объекта"

Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в лесу недалеко от Быдгоща (северо-запад Польши), сообщает в Twitter министерство национальной обороны... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:00

2023-04-27T10:00

2023-04-27T10:00

в мире

польша

быдгощ

збигнев зебро

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ВАРШАВА, 27 апр – РИА Новости. Обломки "воздушного военного объекта" обнаружили в лесу недалеко от Быдгоща (северо-запад Польши), сообщает в Twitter министерство национальной обороны республики. "Ситуация не угрожает безопасности жителей", - отметили военные. В свою очередь министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро уточнил, что речь идет о воздушном объекте. Он отметил, что находку помимо прокуроров исследуют военные эксперты, полиция, жандармерия и представители Службы военной контрразведки.

https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html

польша

быдгощ

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в мире, польша, быдгощ, збигнев зебро