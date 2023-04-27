https://ria.ru/20230427/nigeriya-1868260641.html
В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США
В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США - РИА Новости, 27.04.2023
В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США
Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:09
2023-04-27T19:09
2023-04-27T19:09
в мире
нигерия
камерун
боко харам
исламское государство
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101414/61/1014146182_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_8bc28ad4c4e2f7473f1b7d9c8222dcbc.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Камеруном, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявления представителя организации. "FHI 360 самым решительным образом осуждает похищение трех сотрудников и двух подрядчиков в Нгале, Нигерия... Мы крайне обеспокоены за наших коллег и призываем к их безоговорочному, немедленному и безопасному возвращению", - приводит агентство слова представителя FHI 360 Кристи Делафилд. По ее словам, работники организации занимаются оказанием жизненно важной медицинской помощи в регионе. Также агентство передает информацию от другого представителя организации о том, что неизвестно, "кто несет ответственность (за похищение - ред.)". Однако сообщает, что в регионе похищения действуют группировки "Боко харам"*, а также "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP*). Ранее СМИ сообщали об освобождении 23 заложников, похищенных из поезда в нигерийском штате Кадуна. По словам очевидца, тогда террористы подорвали железнодорожные пути, в результате чего поезд сошел с рельсов. В результате нападения восемь человек погибли, а 26 пострадали. Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* известна с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам"* присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"* (ISWAP*). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - две отдельные группировки.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221130/oruzhie-1835273638.html
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868161316.html
нигерия
камерун
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101414/61/1014146182_73:0:1817:1308_1920x0_80_0_0_1c12d14e2588e49005c2ee2cbd6ada70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигерия, камерун, боко харам, исламское государство, сша
В мире, Нигерия, Камерун, Боко Харам, Исламское государство, США
В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США
В Нигерии боевики похитили трех работников гуманитарной организации FHI 360 из США
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Камеруном, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявления представителя организации.
"FHI 360 самым решительным образом осуждает похищение трех сотрудников и двух подрядчиков в Нгале, Нигерия... Мы крайне обеспокоены за наших коллег и призываем к их безоговорочному, немедленному и безопасному возвращению", - приводит агентство слова представителя FHI 360 Кристи Делафилд.
Оружие с украинского конфликта поступает в Африку, заявил президент Нигерии
По ее словам, работники организации занимаются оказанием жизненно важной медицинской помощи в регионе.
Также агентство передает информацию от другого представителя организации о том, что неизвестно, "кто несет ответственность (за похищение - ред.)". Однако сообщает, что в регионе похищения действуют группировки "Боко харам"*, а также "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP*).
Ранее СМИ сообщали об освобождении 23 заложников, похищенных из поезда в нигерийском штате Кадуна. По словам очевидца, тогда террористы подорвали железнодорожные пути, в результате чего поезд сошел с рельсов. В результате нападения восемь человек погибли, а 26 пострадали.
Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* известна с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам"* присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"* (ISWAP*). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - две отдельные группировки.
* Запрещенная в России террористическая организация GT: США провалили попытку нанести удар по России