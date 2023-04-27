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В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США - РИА Новости, 27.04.2023
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19:09 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/nigeriya-1868260641.html
В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США
В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США - РИА Новости, 27.04.2023
В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США
Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:09
2023-04-27T19:09
в мире
нигерия
камерун
боко харам
исламское государство
сша
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Камеруном, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявления представителя организации. "FHI 360 самым решительным образом осуждает похищение трех сотрудников и двух подрядчиков в Нгале, Нигерия... Мы крайне обеспокоены за наших коллег и призываем к их безоговорочному, немедленному и безопасному возвращению", - приводит агентство слова представителя FHI 360 Кристи Делафилд. По ее словам, работники организации занимаются оказанием жизненно важной медицинской помощи в регионе. Также агентство передает информацию от другого представителя организации о том, что неизвестно, "кто несет ответственность (за похищение - ред.)". Однако сообщает, что в регионе похищения действуют группировки "Боко харам"*, а также "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP*). Ранее СМИ сообщали об освобождении 23 заложников, похищенных из поезда в нигерийском штате Кадуна. По словам очевидца, тогда террористы подорвали железнодорожные пути, в результате чего поезд сошел с рельсов. В результате нападения восемь человек погибли, а 26 пострадали. Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* известна с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам"* присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"* (ISWAP*). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - две отдельные группировки.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221130/oruzhie-1835273638.html
https://ria.ru/20230427/ukraina-1868161316.html
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в мире, нигерия, камерун, боко харам, исламское государство, сша
В мире, Нигерия, Камерун, Боко Харам, Исламское государство, США
В Нигерии похитили работников гуманитарной миссии из США

В Нигерии боевики похитили трех работников гуманитарной организации FHI 360 из США

© AP Photo / Sunday AlambaПолиция Нигерии
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Sunday Alamba
Полиция Нигерии. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три работника американской гуманитарной организации Family Health International (FHI 360) и двое сопровождающих были похищены неизвестными боевиками на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Камеруном, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявления представителя организации.
"FHI 360 самым решительным образом осуждает похищение трех сотрудников и двух подрядчиков в Нгале, Нигерия... Мы крайне обеспокоены за наших коллег и призываем к их безоговорочному, немедленному и безопасному возвращению", - приводит агентство слова представителя FHI 360 Кристи Делафилд.
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По ее словам, работники организации занимаются оказанием жизненно важной медицинской помощи в регионе.
Также агентство передает информацию от другого представителя организации о том, что неизвестно, "кто несет ответственность (за похищение - ред.)". Однако сообщает, что в регионе похищения действуют группировки "Боко харам"*, а также "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP*).
Ранее СМИ сообщали об освобождении 23 заложников, похищенных из поезда в нигерийском штате Кадуна. По словам очевидца, тогда террористы подорвали железнодорожные пути, в результате чего поезд сошел с рельсов. В результате нападения восемь человек погибли, а 26 пострадали.
Нигерийская террористическая группировка "Боко харам"* известна с 2002 года. В марте 2015 года "Боко харам"* присягнула на верность террористической группировке "Исламское государство"* и сменила название на "Западноафриканскую провинцию исламского государства"* (ISWAP*). Позднее в группировке произошел раскол, сейчас "Боко харам"* и ISWAP* - две отдельные группировки.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В миреНигерияКамерунБоко ХарамИсламское государствоСША
 
 
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