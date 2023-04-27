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Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти - РИА Новости, 27.04.2023
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09:40 27.04.2023 (обновлено: 11:11 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/neft-1868034762.html
Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти
Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти - РИА Новости, 27.04.2023
Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти
Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу, сообщил... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:40
2023-04-27T11:11
экономика
россия
азия
европа
александр новак
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). В 2022 году из ориентированного на европейские рынки объема на Восток ушли порядка 40 миллионов тонн.Таким образом Россия в 2023 году планирует перенаправить в Азию более 60% экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее приходившихся на Европу.В феврале замглавы правительства сообщал, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6 процента. По данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении экспортеры увеличили вывоз минерального топлива, нефти и продуктов перегонки на 42,8% по сравнению с 2021 годом — до 383,7 миллиарда долларов.В то же время нефтегазовые доходы бюджета за первый квартал этого года сократились на 45 процентов год к году, что, как заявили в Минфине, "связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта природного газа". В ведомстве ожидают "постепенного сокращения ценовых дисконтов" на Urals и восстановления налоговых поступлений во втором полугодии 2023 года.
https://ria.ru/20230426/neft-1867974746.html
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экономика, россия, азия, европа, александр новак
Экономика, Россия, Азия, Европа, Александр Новак
Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти

Новак: Россия в 2023 году перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта
Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Цистерны на нефтебазе на территории Новороссийского морского торгового порта. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ).
«

"В этому году уйдет 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80-90 миллионов тонн на Западе", — сказал он.

В 2022 году из ориентированного на европейские рынки объема на Восток ушли порядка 40 миллионов тонн.
Таким образом Россия в 2023 году планирует перенаправить в Азию более 60% экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее приходившихся на Европу.
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В феврале замглавы правительства сообщал, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6 процента. По данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении экспортеры увеличили вывоз минерального топлива, нефти и продуктов перегонки на 42,8% по сравнению с 2021 годом — до 383,7 миллиарда долларов.
В то же время нефтегазовые доходы бюджета за первый квартал этого года сократились на 45 процентов год к году, что, как заявили в Минфине, "связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта природного газа". В ведомстве ожидают "постепенного сокращения ценовых дисконтов" на Urals и восстановления налоговых поступлений во втором полугодии 2023 года.
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