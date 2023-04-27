https://ria.ru/20230427/neft-1868034762.html

Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти

Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти - РИА Новости, 27.04.2023

Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти

Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу, сообщил... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:40

2023-04-27T09:40

2023-04-27T11:11

экономика

россия

азия

европа

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771738051_0:124:2937:1776_1920x0_80_0_0_bd0b3fd2e0e148009e735b6592b42169.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). В 2022 году из ориентированного на европейские рынки объема на Восток ушли порядка 40 миллионов тонн.Таким образом Россия в 2023 году планирует перенаправить в Азию более 60% экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее приходившихся на Европу.В феврале замглавы правительства сообщал, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6 процента. По данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении экспортеры увеличили вывоз минерального топлива, нефти и продуктов перегонки на 42,8% по сравнению с 2021 годом — до 383,7 миллиарда долларов.В то же время нефтегазовые доходы бюджета за первый квартал этого года сократились на 45 процентов год к году, что, как заявили в Минфине, "связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта природного газа". В ведомстве ожидают "постепенного сокращения ценовых дисконтов" на Urals и восстановления налоговых поступлений во втором полугодии 2023 года.

https://ria.ru/20230426/neft-1867974746.html

https://ria.ru/20230407/byudzhet-1863743814.html

россия

азия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, азия, европа, александр новак