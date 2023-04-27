https://ria.ru/20230427/neft-1868034762.html
Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти
Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти - РИА Новости, 27.04.2023
Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти
Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу, сообщил... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:40
2023-04-27T09:40
2023-04-27T11:11
экономика
россия
азия
европа
александр новак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771738051_0:124:2937:1776_1920x0_80_0_0_bd0b3fd2e0e148009e735b6592b42169.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ). В 2022 году из ориентированного на европейские рынки объема на Восток ушли порядка 40 миллионов тонн.Таким образом Россия в 2023 году планирует перенаправить в Азию более 60% экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее приходившихся на Европу.В феврале замглавы правительства сообщал, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6 процента. По данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении экспортеры увеличили вывоз минерального топлива, нефти и продуктов перегонки на 42,8% по сравнению с 2021 годом — до 383,7 миллиарда долларов.В то же время нефтегазовые доходы бюджета за первый квартал этого года сократились на 45 процентов год к году, что, как заявили в Минфине, "связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта природного газа". В ведомстве ожидают "постепенного сокращения ценовых дисконтов" на Urals и восстановления налоговых поступлений во втором полугодии 2023 года.
https://ria.ru/20230426/neft-1867974746.html
https://ria.ru/20230407/byudzhet-1863743814.html
россия
азия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771738051_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_84b9513b32ed50263c813b529584a0d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, азия, европа, александр новак
Экономика, Россия, Азия, Европа, Александр Новак
Россия перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти
Новак: Россия в 2023 году перенаправит из Европы в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Россия в 2023 году перенаправит в Азию 140 миллионов тонн экспорта нефти и нефтепродуктов из 220 миллионов, которые ранее приходились на Европу, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания попечительского совета Московского энергетического института (МЭИ).
«
"В этому году уйдет 140 миллионов тонн нефти и нефтепродуктов. Останется порядка 80-90 миллионов тонн на Западе", — сказал он.
В 2022 году из ориентированного на европейские рынки объема на Восток ушли порядка 40 миллионов тонн.
Таким образом Россия в 2023 году планирует перенаправить в Азию более 60% экспорта нефти и нефтепродуктов, ранее приходившихся на Европу.
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
В феврале замглавы правительства сообщал, что экспорт нефти из России в 2022 году достиг 242 миллионов тонн, увеличившись на 7,6 процента. По данным Федеральной таможенной службы, в денежном выражении экспортеры увеличили вывоз минерального топлива, нефти и продуктов перегонки на 42,8% по сравнению с 2021 годом — до 383,7 миллиарда долларов.
В то же время нефтегазовые доходы бюджета за первый квартал этого года сократились на 45 процентов год к году, что, как заявили в Минфине, "связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта природного газа". В ведомстве ожидают "постепенного сокращения ценовых дисконтов" на Urals и восстановления налоговых поступлений во втором полугодии 2023 года.
Нефтегазовые доходы бюджета за январь-март сократились на 45 процентов