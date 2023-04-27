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Англия звала нацистов вместе воевать против СССР, говорил адъютант Гитлера - РИА Новости, 27.04.2023
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14:38 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/natsisty-1868144786.html
Англия звала нацистов вместе воевать против СССР, говорил адъютант Гитлера
Англия звала нацистов вместе воевать против СССР, говорил адъютант Гитлера - РИА Новости, 27.04.2023
Англия звала нацистов вместе воевать против СССР, говорил адъютант Гитлера
Английские офицеры весной 1945 года приглашали плененных ими немецких военных принять участие в будущих совместных боевых действиях против Красной армии – об... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:38
2023-04-27T14:38
в мире
великобритания
ссср
германия
адольф гитлер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
вторая мировая война (1939-1945)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Английские офицеры весной 1945 года приглашали плененных ими немецких военных принять участие в будущих совместных боевых действиях против Красной армии – об этом рассказывал арестованный советской военной контрразведкой "Смерш" личный адъютант главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера Отто Гюнше. ФСБ России сейчас опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства Гитлера в конце апреля 1945 года. Это заявления бывшего командира минометного полка полковника Артура Шварца, попавшего в советский плен в январе 1943 года. В мае 1945 года Шварц находился во внутренней тюрьме НКВД СССР, куда штурмбаннфюрера СС Гюнше доставили из Берлина. Шварц рассказывал, что ему говорил Гюнше о происходившем в бункере Гитлера в последние дни войны, и об обстоятельствах самоубийства фюрера. "Гюнше рассказал, что одного немецкого офицера, бывшего в плену у англичан и подлежавшего освобождению в порядке обмена, один английский офицер перед его оправкой спросил, не согласился бы он при известных обстоятельствах сражаться под английским командованием против большевизма", - сообщал Шварц. В годы Великой Отечественной войны США и Великобритания были ситуативными союзниками СССР. Но они долго не решались открыть второй фронт и сделали это лишь в июне 1944 года - менее чем за год до падения Третьего рейха. Основную тяжесть борьбы с нацизмом вынес на себе Советский Союз. Весной 1945 года, еще до победы над нацизмом, британские военные по заданию Черчилля начали разработку плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара 47 английских и американских дивизий по позициям советских войск в Северо-Восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши. Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами 10-12 немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой. Британское правительство более полувека категорически отрицало существование плана операции "Немыслимое". Но в 1998 году в английской и мировой печати были опубликованы первые сообщения о тех намерениях Лондона. Сейчас эти документы хранятся в Национальном архиве Великобритании.
https://ria.ru/20221129/stalin-1835022666.html
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в мире, великобритания, ссср, германия, адольф гитлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Великобритания, СССР, Германия, Адольф Гитлер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945)
Англия звала нацистов вместе воевать против СССР, говорил адъютант Гитлера

Адъютант Гитлера Гюнше заявлял, что Англия звала нацистов вместе воевать против СССР

© AP PhotoБританские военные во время парада в Берлине. 13 июля 1945
Британские военные во время парада в Берлине. 13 июля 1945 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo
Британские военные во время парада в Берлине. 13 июля 1945. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Английские офицеры весной 1945 года приглашали плененных ими немецких военных принять участие в будущих совместных боевых действиях против Красной армии – об этом рассказывал арестованный советской военной контрразведкой "Смерш" личный адъютант главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера Отто Гюнше.
ФСБ России сейчас опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства Гитлера в конце апреля 1945 года. Это заявления бывшего командира минометного полка полковника Артура Шварца, попавшего в советский плен в январе 1943 года. В мае 1945 года Шварц находился во внутренней тюрьме НКВД СССР, куда штурмбаннфюрера СС Гюнше доставили из Берлина. Шварц рассказывал, что ему говорил Гюнше о происходившем в бункере Гитлера в последние дни войны, и об обстоятельствах самоубийства фюрера.
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"Гюнше рассказал, что одного немецкого офицера, бывшего в плену у англичан и подлежавшего освобождению в порядке обмена, один английский офицер перед его оправкой спросил, не согласился бы он при известных обстоятельствах сражаться под английским командованием против большевизма", - сообщал Шварц.
В годы Великой Отечественной войны США и Великобритания были ситуативными союзниками СССР. Но они долго не решались открыть второй фронт и сделали это лишь в июне 1944 года - менее чем за год до падения Третьего рейха. Основную тяжесть борьбы с нацизмом вынес на себе Советский Союз.
Весной 1945 года, еще до победы над нацизмом, британские военные по заданию Черчилля начали разработку плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара 47 английских и американских дивизий по позициям советских войск в Северо-Восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши. Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами 10-12 немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.
Британское правительство более полувека категорически отрицало существование плана операции "Немыслимое". Но в 1998 году в английской и мировой печати были опубликованы первые сообщения о тех намерениях Лондона. Сейчас эти документы хранятся в Национальном архиве Великобритании.
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В миреВеликобританияСССРГерманияАдольф ГитлерФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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