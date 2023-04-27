https://ria.ru/20230427/natsisty-1868144786.html

Англия звала нацистов вместе воевать против СССР, говорил адъютант Гитлера

Англия звала нацистов вместе воевать против СССР, говорил адъютант Гитлера - РИА Новости, 27.04.2023

Англия звала нацистов вместе воевать против СССР, говорил адъютант Гитлера

Английские офицеры весной 1945 года приглашали плененных ими немецких военных принять участие в будущих совместных боевых действиях против Красной армии – об... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:38

2023-04-27T14:38

2023-04-27T14:38

в мире

великобритания

ссср

германия

адольф гитлер

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

вторая мировая война (1939-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152012/85/1520128551_0:300:3000:1988_1920x0_80_0_0_4e0ac3a0f15b88aada25e482fa9d5a72.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Английские офицеры весной 1945 года приглашали плененных ими немецких военных принять участие в будущих совместных боевых действиях против Красной армии – об этом рассказывал арестованный советской военной контрразведкой "Смерш" личный адъютант главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера Отто Гюнше. ФСБ России сейчас опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства Гитлера в конце апреля 1945 года. Это заявления бывшего командира минометного полка полковника Артура Шварца, попавшего в советский плен в январе 1943 года. В мае 1945 года Шварц находился во внутренней тюрьме НКВД СССР, куда штурмбаннфюрера СС Гюнше доставили из Берлина. Шварц рассказывал, что ему говорил Гюнше о происходившем в бункере Гитлера в последние дни войны, и об обстоятельствах самоубийства фюрера. "Гюнше рассказал, что одного немецкого офицера, бывшего в плену у англичан и подлежавшего освобождению в порядке обмена, один английский офицер перед его оправкой спросил, не согласился бы он при известных обстоятельствах сражаться под английским командованием против большевизма", - сообщал Шварц. В годы Великой Отечественной войны США и Великобритания были ситуативными союзниками СССР. Но они долго не решались открыть второй фронт и сделали это лишь в июне 1944 года - менее чем за год до падения Третьего рейха. Основную тяжесть борьбы с нацизмом вынес на себе Советский Союз. Весной 1945 года, еще до победы над нацизмом, британские военные по заданию Черчилля начали разработку плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара 47 английских и американских дивизий по позициям советских войск в Северо-Восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши. Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами 10-12 немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой. Британское правительство более полувека категорически отрицало существование плана операции "Немыслимое". Но в 1998 году в английской и мировой печати были опубликованы первые сообщения о тех намерениях Лондона. Сейчас эти документы хранятся в Национальном архиве Великобритании.

https://ria.ru/20221129/stalin-1835022666.html

https://ria.ru/20221227/evropa-1841523729.html

великобритания

ссср

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, ссср, германия, адольф гитлер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)