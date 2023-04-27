Англия звала нацистов вместе воевать против СССР, говорил адъютант Гитлера
Адъютант Гитлера Гюнше заявлял, что Англия звала нацистов вместе воевать против СССР
© AP PhotoБританские военные во время парада в Берлине. 13 июля 1945
© AP Photo
Британские военные во время парада в Берлине. 13 июля 1945. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Английские офицеры весной 1945 года приглашали плененных ими немецких военных принять участие в будущих совместных боевых действиях против Красной армии – об этом рассказывал арестованный советской военной контрразведкой "Смерш" личный адъютант главаря Третьего рейха Адольфа Гитлера Отто Гюнше.
ФСБ России сейчас опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства Гитлера в конце апреля 1945 года. Это заявления бывшего командира минометного полка полковника Артура Шварца, попавшего в советский плен в январе 1943 года. В мае 1945 года Шварц находился во внутренней тюрьме НКВД СССР, куда штурмбаннфюрера СС Гюнше доставили из Берлина. Шварц рассказывал, что ему говорил Гюнше о происходившем в бункере Гитлера в последние дни войны, и об обстоятельствах самоубийства фюрера.
"Гюнше рассказал, что одного немецкого офицера, бывшего в плену у англичан и подлежавшего освобождению в порядке обмена, один английский офицер перед его оправкой спросил, не согласился бы он при известных обстоятельствах сражаться под английским командованием против большевизма", - сообщал Шварц.
В годы Великой Отечественной войны США и Великобритания были ситуативными союзниками СССР. Но они долго не решались открыть второй фронт и сделали это лишь в июне 1944 года - менее чем за год до падения Третьего рейха. Основную тяжесть борьбы с нацизмом вынес на себе Советский Союз.
Весной 1945 года, еще до победы над нацизмом, британские военные по заданию Черчилля начали разработку плана операции "Немыслимое" (Operation Unthinkable). План подразумевал нанесение 1 июля 1945 года внезапного удара 47 английских и американских дивизий по позициям советских войск в Северо-Восточной Европе и вытеснение Красной армии из Польши. Рассматривалась возможность поддержки британских и американских войск силами 10-12 немецких дивизий, которых союзники держали нерасформированными в Шлезвиг-Гольштейне и в южной Дании. Эти планы удалось сорвать благодаря информации, полученной советской разведкой.
Британское правительство более полувека категорически отрицало существование плана операции "Немыслимое". Но в 1998 году в английской и мировой печати были опубликованы первые сообщения о тех намерениях Лондона. Сейчас эти документы хранятся в Национальном архиве Великобритании.