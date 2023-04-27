https://ria.ru/20230427/nato-1868011385.html

Минобороны Венгрии призвало осторожно подходить к вопросу расширения НАТО

Минобороны Венгрии призвало осторожно подходить к вопросу расширения НАТО - РИА Новости, 27.04.2023

Минобороны Венгрии призвало осторожно подходить к вопросу расширения НАТО

Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с коллегами из стран "Бухарестской девятки" призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T02:18

2023-04-27T02:18

2023-04-27T02:18

в мире

венгрия

виктор орбан

нато

евросоюз

украина

будапешт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93784/08/937840898_0:238:3856:2406_1920x0_80_0_0_b078cd3fc7f4e60147056de63c371a54.jpg

БУДАПЕШТ, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с коллегами из стран "Бухарестской девятки" призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО. Глава венгерского минобороны также напомнил о важности борьбы с нелегальной миграцией с юга и призвал оказать для этого поддержку странам западных Балкан. Он напомнил также, что "Венгрия играет значительную роль в укреплении восточного крыла НАТО" и на год ранее установленного срока выделила на оборону 2% ВВП. В середине июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230410/nato-1864280793.html

венгрия

украина

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, виктор орбан, нато, евросоюз, украина, будапешт