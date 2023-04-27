https://ria.ru/20230427/nato-1868011385.html
Минобороны Венгрии призвало осторожно подходить к вопросу расширения НАТО
Минобороны Венгрии призвало осторожно подходить к вопросу расширения НАТО - РИА Новости, 27.04.2023
Минобороны Венгрии призвало осторожно подходить к вопросу расширения НАТО
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с коллегами из стран "Бухарестской девятки" призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T02:18
2023-04-27T02:18
2023-04-27T02:18
в мире
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нато
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БУДАПЕШТ, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с коллегами из стран "Бухарестской девятки" призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО. Глава венгерского минобороны также напомнил о важности борьбы с нелегальной миграцией с юга и призвал оказать для этого поддержку странам западных Балкан. Он напомнил также, что "Венгрия играет значительную роль в укреплении восточного крыла НАТО" и на год ранее установленного срока выделила на оборону 2% ВВП. В середине июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине и наплыва мигрантов на южные границы страны. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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в мире, венгрия, виктор орбан, нато, евросоюз, украина, будапешт
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Евросоюз, Украина, Будапешт
Минобороны Венгрии призвало осторожно подходить к вопросу расширения НАТО
Министр обороны Венгрии Салаи-Бобровницки призвал к осторожности в вопросе расширения НАТО
БУДАПЕШТ, 27 апр - РИА Новости. Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки на встрече с коллегами из стран "Бухарестской девятки" призвал их к осторожности в вопросе расширения НАТО.
«
"Венгрия поддерживает политику открытых дверей (в вопросе расширения НАТО - ред.), но тем не менее призывает своих партнеров к осторожности. Все решения в этом направлении могут приниматься только при полном соблюдении странами-претендентами условий, а также при полном консенсусе стран-союзников по НАТО. Европейский Союз также играет все более важную роль в сфере безопасности и обороны. Венгрия заинтересована в ЕС, основывающемся на сильных национальных государствах", - приводит слова Салаи-Бобровницки на встрече венгерское министерство обороны.
Глава венгерского минобороны также напомнил о важности борьбы с нелегальной миграцией с юга и призвал оказать для этого поддержку странам западных Балкан.
Он напомнил также, что "Венгрия играет значительную роль в укреплении восточного крыла НАТО" и на год ранее установленного срока выделила на оборону 2% ВВП.
В середине июля министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки заявил, что поручил усилить боеготовность вооруженных сил и провести интенсивные учения в разных частях страны из-за продолжающегося конфликта на Украине
и наплыва мигрантов на южные границы страны.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
заявил, что Будапешту
необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. По его словам, только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность и что Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США
в сфере обороны.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправку оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
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