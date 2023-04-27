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СМИ: в Иерусалиме протестующие напали на журналистов израильского канала
СМИ: в Иерусалиме протестующие напали на журналистов израильского канала - РИА Новости, 27.04.2023
СМИ: в Иерусалиме протестующие напали на журналистов израильского канала
Журналисты израильского 13 канала подверглись агрессии со стороны манифестантов на акции у здания Кнессета, сообщает израильское издание Arutz Sheva. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:57
2023-04-27T23:57
2023-04-27T23:57
в мире
иерусалим
кнессет израиля
протесты против судебной реформы в израиле
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Журналисты израильского 13 канала подверглись агрессии со стороны манифестантов на акции у здания Кнессета, сообщает израильское издание Arutz Sheva. "Во время акции протеста "Миллион марта" в Иерусалиме группа протестующих прервала работу группы новостей 13 канала и выкрикнула проклятия в адрес журналистов. В команду также была брошена стеклянная бутылка", - пишет издание Представители канала призвали полицию быстро и решительно расследовать нападение и предать правосудию нападавших. Вконце марта так же в ходе демонстрации сторонников правых сил съемочная группа так же подверглась агрессии: в ходе нападения пострадал оператор, которому сломали ребро.
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в мире, иерусалим, кнессет израиля, протесты против судебной реформы в израиле
В мире, Иерусалим, Кнессет Израиля, Протесты против судебной реформы в Израиле
СМИ: в Иерусалиме протестующие напали на журналистов израильского канала
Arutz Sheva: в Иерусалиме протестующие напали на журналистов израильского 13 канала