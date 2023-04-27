https://ria.ru/20230427/naemnik-1868303981.html

Наемник из Ирландии погиб на Украине

Наемник из Ирландии погиб на Украине - РИА Новости, 27.04.2023

Наемник из Ирландии погиб на Украине

Ирландский наемник убит на востоке Украины, сообщает газета Irish Times со ссылкой на его семью. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T23:02

2023-04-27T23:02

2023-04-27T23:52

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ирландский наемник убит на востоке Украины, сообщает газета Irish Times со ссылкой на его семью. Согласно газете, речь идет о 40-летнем Финбаре Кафферки, который в качестве наемника отправился недавно на восток Украины. Отмечается, что у Кафферки ранее был боевой опыт, который он получил во время войны в Сирии. Гибель наемника подтвердил в четверг его отец Том Кафферки. "Мы скорбим… Это личное дело. Я не хочу больше ничего говорить", — сообщил отец ирландского наемника. В Минобороны России не раз заявляли, что "никакой пощады наемникам не будет, где бы они ни находились". В апреле 2022 года сообщалось, что Следственный комитет изучит информацию российского Минобороны об участии иностранных наемников в боевых действиях на стороне Украины. Как сообщили в ноябре минувшего года в пресс-службе СК, российские следователи выяснили, что отбор наемников для участия в боевых действиях на стороне Киева помогают вести сотрудники посольств Украины за рубежом. В ноябре 2022 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали свыше восьми тысяч наемников более чем из 60 стран, самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании, несмотря на то что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке. Более трех тысяч иностранных боевиков на тот момент уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20230415/naemnik-1865554801.html

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863786360.html

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