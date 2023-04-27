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СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке - РИА Новости, 27.04.2023
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10:27 27.04.2023 (обновлено: 15:36 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/nadpis-1868044552.html
СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке
СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке - РИА Новости, 27.04.2023
СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке
Надписи на русском языке обнаружены на обломках найденной в Польше ракеты "земля — воздух", сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T10:27
2023-04-27T15:36
в мире
польша
быдгощ
россия
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Надписи на русском языке обнаружены на обломках найденной в Польше ракеты "земля — воздух", сообщает радиостанция RMF FM. Ранее польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". RMF FM сообщила, что это ракета "земля — воздух". "Изначально считалось, что это беспилотник. Потом на нем были найдены надписи на русском языке", — говорится в сообщении. Как подчеркивает портал NaTemat, этот факт еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России. При этом остается неизвестным, произошел ли взрыв на месте падения ракеты. Среди обломков не найдена боеголовка, ведутся поиски. "Мы узнали, что там находится большая воронка в земле, как после бомбы", — пишет издание Fakt. Место падения ракеты оцеплено. Как передают местные СМИ, ее нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. При этом точное время падения ракеты неизвестно. Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан. В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.
https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867352239.html
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в мире, польша, быдгощ, россия
В мире, Польша, Быдгощ, Россия
СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке

RMF FM: на найденной в Польше ракете "земля — воздух" обнаружили надписи на русском языке

© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
Замковая площадь в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Надписи на русском языке обнаружены на обломках найденной в Польше ракеты "земля — воздух", сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". RMF FM сообщила, что это ракета "земля — воздух".
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"Изначально считалось, что это беспилотник. Потом на нем были найдены надписи на русском языке", — говорится в сообщении. Как подчеркивает портал NaTemat, этот факт еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.
При этом остается неизвестным, произошел ли взрыв на месте падения ракеты. Среди обломков не найдена боеголовка, ведутся поиски. "Мы узнали, что там находится большая воронка в земле, как после бомбы", — пишет издание Fakt.
Место падения ракеты оцеплено. Как передают местные СМИ, ее нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. При этом точное время падения ракеты неизвестно.
Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан.
В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.
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