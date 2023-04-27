https://ria.ru/20230427/nadpis-1868044552.html

СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке

СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке - РИА Новости, 27.04.2023

СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке

Надписи на русском языке обнаружены на обломках найденной в Польше ракеты "земля — воздух", сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T10:27

2023-04-27T10:27

2023-04-27T15:36

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ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Надписи на русском языке обнаружены на обломках найденной в Польше ракеты "земля — воздух", сообщает радиостанция RMF FM. Ранее польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". RMF FM сообщила, что это ракета "земля — воздух". "Изначально считалось, что это беспилотник. Потом на нем были найдены надписи на русском языке", — говорится в сообщении. Как подчеркивает портал NaTemat, этот факт еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России. При этом остается неизвестным, произошел ли взрыв на месте падения ракеты. Среди обломков не найдена боеголовка, ведутся поиски. "Мы узнали, что там находится большая воронка в земле, как после бомбы", — пишет издание Fakt. Место падения ракеты оцеплено. Как передают местные СМИ, ее нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. При этом точное время падения ракеты неизвестно. Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан. В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.

https://ria.ru/20230424/oruzhie-1867352239.html

https://ria.ru/20230424/ucheniya-1867281636.html

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в мире, польша, быдгощ, россия