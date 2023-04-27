СМИ: на найденной в Польше ракете обнаружили надписи на русском языке
RMF FM: на найденной в Польше ракете "земля — воздух" обнаружили надписи на русском языке
© iStock.com / Janusz BączyńskiЗамковая площадь в Варшаве
© iStock.com / Janusz Bączyński
Замковая площадь в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Надписи на русском языке обнаружены на обломках найденной в Польше ракеты "земля — воздух", сообщает радиостанция RMF FM.
Ранее польские власти сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". RMF FM сообщила, что это ракета "земля — воздух".
"Изначально считалось, что это беспилотник. Потом на нем были найдены надписи на русском языке", — говорится в сообщении. Как подчеркивает портал NaTemat, этот факт еще не означает, что ракета прилетела в Польшу из России.
При этом остается неизвестным, произошел ли взрыв на месте падения ракеты. Среди обломков не найдена боеголовка, ведутся поиски. "Мы узнали, что там находится большая воронка в земле, как после бомбы", — пишет издание Fakt.
Место падения ракеты оцеплено. Как передают местные СМИ, ее нашла женщина во время конной прогулки еще во вторник, в среду делом занялись правоохранительные органы, но средства массовой информации узнали о происшествии только в четверг. При этом точное время падения ракеты неизвестно.
Польские военные утверждают, что ситуация не угрожает безопасности граждан.
В Быдгоще находятся Военно-авиационный завод № 2 и Завод электромеханических изделий "Белма". Кроме того, там расположен Учебный центр объединенных сил НАТО.