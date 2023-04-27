https://ria.ru/20230427/moskva-1868005575.html

Красную площадь временно закроют для посещения

Красную площадь временно закроют для посещения - РИА Новости, 27.04.2023

Красную площадь временно закроют для посещения

Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки и проведения празднования Дня Победы, говорится в информационном сообщении... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T00:14

2023-04-27T00:14

2023-04-27T00:14

общество

россия

день победы

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки и проведения празднования Дня Победы, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230425/moskva-1867486658.html

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общество, россия, день победы