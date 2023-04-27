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Красную площадь временно закроют для посещения - РИА Новости, 27.04.2023
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00:14 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/moskva-1868005575.html
Красную площадь временно закроют для посещения
Красную площадь временно закроют для посещения - РИА Новости, 27.04.2023
Красную площадь временно закроют для посещения
Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки и проведения празднования Дня Победы, говорится в информационном сообщении... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T00:14
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общество
россия
день победы
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки и проведения празднования Дня Победы, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ. "В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - говорится в сообщении.
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общество, россия, день победы
Общество, Россия, День Победы
Красную площадь временно закроют для посещения

Красную площадь закроют с 27 апреля по 10 мая для посещения

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей и Московский Кремль
Государственный Исторический музей и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Государственный Исторический музей и Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Красная площадь будет закрыта для посещения с 27 апреля по 10 мая из-за подготовки и проведения празднования Дня Победы, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
"В связи с подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, с 27 апреля по 10 мая 2023 года Красная площадь будет закрыта для посещения", - говорится в сообщении.
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