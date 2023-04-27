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Российские моряки с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути - РИА Новости, 27.04.2023
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19:38 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/moryaki-1868272656.html
Российские моряки с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути
Российские моряки с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути - РИА Новости, 27.04.2023
Российские моряки с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути
Российские моряки пропавшего в Красном море судна "30 minutes" находятся в Джибути, состояние здоровья экипажа оценивается как удовлетворительное, сообщило в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:38
2023-04-27T19:38
в мире
красное море
джибути
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские моряки пропавшего в Красном море судна "30 minutes" находятся в Джибути, состояние здоровья экипажа оценивается как удовлетворительное, сообщило в четверг РИА Новости посольство РФ в Джибути. "Мы подтверждаем, что сегодня прогулочное судно "30 minutes" прибыло в морской порт Джибути. На борту яхты находятся три гражданина Российской Федерации и один гражданин Египта. Состояние здоровья экипажа удовлетворительное, жалоб нет", - сказали в посольстве России в Джибути. В посольстве добавили, что гражданам России оказана визовая поддержка, доступ к сети Интернет для связи с родственниками. "В настоящий момент они размещены в гостинице. Члены экипажа будут возвращены на Родину по их желанию", - отметили в посольстве. Ранее супруга капитана судна рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Женщина отметила, что обратилась в МИД РФ с просьбой содействовать в поисках россиян. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами.
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в мире, красное море, джибути, россия
В мире, Красное море, Джибути, Россия
Российские моряки с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути

Посольство: три российских моряка с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути

© Pixabay / ivabalk Красное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Pixabay / ivabalk
Красное море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские моряки пропавшего в Красном море судна "30 minutes" находятся в Джибути, состояние здоровья экипажа оценивается как удовлетворительное, сообщило в четверг РИА Новости посольство РФ в Джибути.
"Мы подтверждаем, что сегодня прогулочное судно "30 minutes" прибыло в морской порт Джибути. На борту яхты находятся три гражданина Российской Федерации и один гражданин Египта. Состояние здоровья экипажа удовлетворительное, жалоб нет", - сказали в посольстве России в Джибути.
В посольстве добавили, что гражданам России оказана визовая поддержка, доступ к сети Интернет для связи с родственниками.
"В настоящий момент они размещены в гостинице. Члены экипажа будут возвращены на Родину по их желанию", - отметили в посольстве.
Ранее супруга капитана судна рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Женщина отметила, что обратилась в МИД РФ с просьбой содействовать в поисках россиян. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами.
Прогулочная яхта в Красном море - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте
24 апреля, 10:56
 
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