https://ria.ru/20230427/moryaki-1868272656.html

Российские моряки с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути

Российские моряки с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути - РИА Новости, 27.04.2023

Российские моряки с пропавшего судна в Красном море находятся в Джибути

Российские моряки пропавшего в Красном море судна "30 minutes" находятся в Джибути, состояние здоровья экипажа оценивается как удовлетворительное, сообщило в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:38

2023-04-27T19:38

2023-04-27T19:38

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красное море

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские моряки пропавшего в Красном море судна "30 minutes" находятся в Джибути, состояние здоровья экипажа оценивается как удовлетворительное, сообщило в четверг РИА Новости посольство РФ в Джибути. "Мы подтверждаем, что сегодня прогулочное судно "30 minutes" прибыло в морской порт Джибути. На борту яхты находятся три гражданина Российской Федерации и один гражданин Египта. Состояние здоровья экипажа удовлетворительное, жалоб нет", - сказали в посольстве России в Джибути. В посольстве добавили, что гражданам России оказана визовая поддержка, доступ к сети Интернет для связи с родственниками. "В настоящий момент они размещены в гостинице. Члены экипажа будут возвращены на Родину по их желанию", - отметили в посольстве. Ранее супруга капитана судна рассказала РИА Новости, что яхта пропала в Красном море. По ее данным, судно вышло из Саудовской Аравии почти неделю назад и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось, затерявшись в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом. Женщина отметила, что обратилась в МИД РФ с просьбой содействовать в поисках россиян. По ее словам, владелец яхты объявил сигнал SOS, а само судно захвачено пиратами.

https://ria.ru/20230424/yakhta-1867282332.html

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в мире, красное море, джибути, россия