https://ria.ru/20230427/moryaki-1868141043.html
Российские моряки с пропавшего в Красном море судна вышли на связь
Российские моряки с пропавшего в Красном море судна вышли на связь - РИА Новости, 27.04.2023
Российские моряки с пропавшего в Красном море судна вышли на связь
Российские моряки c яхты 30 minutes, пропавшей в Красном море, вышли на связь, рассказала РИА Новости супруга капитана Надежда Расина. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:28
2023-04-27T14:28
2023-04-27T20:27
в мире
саудовская аравия
джибути
красное море
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские моряки c яхты 30 minutes, пропавшей в Красном море, вышли на связь, рассказала РИА Новости супруга капитана Надежда Расина. "Наших ребят нашли!" — сказала она. По словам собеседницы агентства, в территориальных водах Йемена на яхту напали вооруженные пулеметом люди. Но путешественники смогли от них уйти, хотя и получили несколько пуль в борт. Они укрылись в водах Эритреи. "Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо", — добавила Расина. Сейчас судно находится в морском порту Джибути, сообщили РИА Новости в российском посольстве в африканской республике. Экипаж — трех россиян и одного египтянина — разместили в гостинице. Состояние их здоровья удовлетворительное. Об исчезновении яхты в Красном море — между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом — супруга капитана сообщила в конце прошлой недели. Она пояснила, что судно вышло из Саудовской Аравии и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось. По ее словам, владелец яхты подал сигнал SOS, а само судно захватили пираты. За помощью Расина обратилась в российский МИД.
https://ria.ru/20230424/yakhta-1867282332.html
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, джибути, красное море
В мире, Саудовская Аравия, Джибути, Красное море
Российские моряки с пропавшего в Красном море судна вышли на связь
Супруга капитана: российские моряки с пропавшего в Красном море судна вышли на связь
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские моряки c яхты 30 minutes, пропавшей в Красном море, вышли на связь, рассказала РИА Новости супруга капитана Надежда Расина.
"Наших ребят нашли!" — сказала она.
По словам собеседницы агентства, в территориальных водах Йемена
на яхту напали вооруженные пулеметом люди. Но путешественники смогли от них уйти, хотя и получили несколько пуль в борт. Они укрылись в водах Эритреи
.
"Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо", — добавила Расина.
Сейчас судно находится в морском порту Джибути, сообщили РИА Новости в российском посольстве в африканской республике. Экипаж — трех россиян и одного египтянина — разместили в гостинице. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Об исчезновении яхты в Красном море — между Саудовской Аравией
, Эритреей и Йеменом — супруга капитана сообщила в конце прошлой недели. Она пояснила, что судно вышло из Саудовской Аравии и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути
, но там не появилось. По ее словам, владелец яхты подал сигнал SOS, а само судно захватили пираты. За помощью Расина обратилась в российский МИД.
Следователи проверят информацию о пропавшей в Красном море яхте