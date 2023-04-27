https://ria.ru/20230427/moryaki-1868141043.html

Российские моряки с пропавшего в Красном море судна вышли на связь

Российские моряки с пропавшего в Красном море судна вышли на связь - РИА Новости, 27.04.2023

Российские моряки с пропавшего в Красном море судна вышли на связь

Российские моряки c яхты 30 minutes, пропавшей в Красном море, вышли на связь, рассказала РИА Новости супруга капитана Надежда Расина. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:28

2023-04-27T14:28

2023-04-27T20:27

в мире

саудовская аравия

джибути

красное море

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российские моряки c яхты 30 minutes, пропавшей в Красном море, вышли на связь, рассказала РИА Новости супруга капитана Надежда Расина. "Наших ребят нашли!" — сказала она. По словам собеседницы агентства, в территориальных водах Йемена на яхту напали вооруженные пулеметом люди. Но путешественники смогли от них уйти, хотя и получили несколько пуль в борт. Они укрылись в водах Эритреи. "Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо", — добавила Расина. Сейчас судно находится в морском порту Джибути, сообщили РИА Новости в российском посольстве в африканской республике. Экипаж — трех россиян и одного египтянина — разместили в гостинице. Состояние их здоровья удовлетворительное. Об исчезновении яхты в Красном море — между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом — супруга капитана сообщила в конце прошлой недели. Она пояснила, что судно вышло из Саудовской Аравии и к 19 апреля должно было прибыть в Джибути, но там не появилось. По ее словам, владелец яхты подал сигнал SOS, а само судно захватили пираты. За помощью Расина обратилась в российский МИД.

https://ria.ru/20230424/yakhta-1867282332.html

саудовская аравия

джибути

красное море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, саудовская аравия, джибути, красное море