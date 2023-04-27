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Молдавия зависит от внешних займов, считает эксперт - РИА Новости, 27.04.2023
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18:57 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/moldaviya-1868256919.html
Молдавия зависит от внешних займов, считает эксперт
Молдавия зависит от внешних займов, считает эксперт - РИА Новости, 27.04.2023
Молдавия зависит от внешних займов, считает эксперт
Молдавия зависит от внешних займов, чтобы поддерживать госбюджет, но этого не хватает на развитие, поскольку объем займов сильно растет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:57
2023-04-27T18:57
молдавия
в мире
экономика
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Молдавия зависит от внешних займов, чтобы поддерживать госбюджет, но этого не хватает на развитие, поскольку объем займов сильно растет, заявил РИА Новости эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ. "Все, что Молдавия может сделать - это брать внешние займы. Молдавия с 2014 года по настоящее время имеет бюджет выживания, в прошлом году Молдавия выплатила в среднем 1% по внешним кредитам, а по внутренним – 6,6%. Наш шанс на развитие - перейти от бюджета выживания к бюджету развития за счет грантов и внешних займов", - сказал Ионицэ. По его словам, отчасти это связано с внешними факторами - пандемией 2020 года, инфляцией в 2021 году, энергокризисом и кризисом в регионе 2022 года. Он отметил последние два года Молдавия получила больше внешней финансовой поддержки, чем за предыдущие пять лет. Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро для укрепления ее устойчивости. Оппозиция неоднократно призывала власть отчитаться о расходование средств, полученных в виде грантов и кредитов.
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молдавия, в мире, экономика
Молдавия, В мире, Экономика
Молдавия зависит от внешних займов, считает эксперт

Эксперт Ионицэ: Молдавия берет займы ради выживания, но этого не хватает для развития

© Sputnik / Miroslav RotariМолдавские леи
Молдавские леи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавские леи. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Молдавия зависит от внешних займов, чтобы поддерживать госбюджет, но этого не хватает на развитие, поскольку объем займов сильно растет, заявил РИА Новости эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ.
"Все, что Молдавия может сделать - это брать внешние займы. Молдавия с 2014 года по настоящее время имеет бюджет выживания, в прошлом году Молдавия выплатила в среднем 1% по внешним кредитам, а по внутренним – 6,6%. Наш шанс на развитие - перейти от бюджета выживания к бюджету развития за счет грантов и внешних займов", - сказал Ионицэ.
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По его словам, отчасти это связано с внешними факторами - пандемией 2020 года, инфляцией в 2021 году, энергокризисом и кризисом в регионе 2022 года. Он отметил последние два года Молдавия получила больше внешней финансовой поддержки, чем за предыдущие пять лет.
«
"Последние три года стали знаковыми в истории страны - внешний долг увеличился почти так же, как и за последние 30 лет. За последние три года Молдавия заимствовала в десять раз быстрее, чем в предыдущие годы", - поясняет эксперт.
Ранее председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз выделил Молдавии около 1 миллиарда евро для укрепления ее устойчивости. Оппозиция неоднократно призывала власть отчитаться о расходование средств, полученных в виде грантов и кредитов.
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