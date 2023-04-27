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Премьер Молдавии сообщил о списке россиян, которым запрещен въезд в страну - РИА Новости, 27.04.2023
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21:19 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/moldavia-1868288562.html
Премьер Молдавии сообщил о списке россиян, которым запрещен въезд в страну
Премьер Молдавии сообщил о списке россиян, которым запрещен въезд в страну - РИА Новости, 27.04.2023
Премьер Молдавии сообщил о списке россиян, которым запрещен въезд в страну
Власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику, но пока не стали его публиковать, заявил в интервью премьер... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:19
2023-04-27T21:19
молдавия
россия
кишинев
филипп киркоров
мария захарова
дорин речан
в мире
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику, но пока не стали его публиковать, заявил в интервью премьер страны Дорин Речан. "У Молдавии есть довольно длинный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдавию. Этот список не опубликован. Некоторые узнают об этом в момент приезда, другие - уже знают. В определенный момент, мы опубликуем список, сейчас достаточно действующего механизма", - заявил Речан в эфире телеканала TV8. По его словам, речь идет не только о политиках и официальных лицах, но и о деятелях культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии. В качестве одного из примеров был назван российский певец Филипп Киркоров. Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html
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молдавия, россия, кишинев, филипп киркоров, мария захарова, дорин речан, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Филипп Киркоров, Мария Захарова, Дорин Речан, В мире
Премьер Молдавии сообщил о списке россиян, которым запрещен въезд в страну

Премьер Речан: в Молдавии есть длинный список россиян, которым запрещен въезд в страну

© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПограничные пункты на молдавско-румынской границе
Пограничные пункты на молдавско-румынской границе - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь
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Пограничные пункты на молдавско-румынской границе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Власти Молдавии составили список официальных лиц из России, которым запрещен въезд в республику, но пока не стали его публиковать, заявил в интервью премьер страны Дорин Речан.
"У Молдавии есть довольно длинный список официальных лиц России, которые не смогут въехать в Молдавию. Этот список не опубликован. Некоторые узнают об этом в момент приезда, другие - уже знают. В определенный момент, мы опубликуем список, сейчас достаточно действующего механизма", - заявил Речан в эфире телеканала TV8.
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По его словам, речь идет не только о политиках и официальных лицах, но и о деятелях культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии. В качестве одного из примеров был назван российский певец Филипп Киркоров.
Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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МолдавияРоссияКишиневФилипп КиркоровМария ЗахароваДорин РечанВ мире
 
 
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