https://ria.ru/20230427/mmkf-1868281136.html

Фильм "Все" Лу Хэлай стал победителем короткометражного кино ММКФ

Фильм "Все" Лу Хэлай стал победителем короткометражного кино ММКФ - РИА Новости, 27.04.2023

Фильм "Все" Лу Хэлай стал победителем короткометражного кино ММКФ

Фильм "Всё" китайского режиссера Лу Хэлай получил приз в конкурсе короткометражного кино Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T20:35

2023-04-27T20:35

2023-04-27T21:35

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Фильм "Всё" китайского режиссера Лу Хэлай получил приз в конкурсе короткометражного кино Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения наград проходит в четверг в столичном театре "Россия". "Нам выпала большая честь посмотреть фильмы короткого метра со всего света и тяжело было выбрать победителя. За оригинальную историю, за мощную энергию… Приз достается лучшему короткометражному фильму "Всё", - сказал председатель жюри конкурса короткометражного кино Джорджо Куньо. "Для меня большая честь получить этот приз. Огромное спасибо Москве, этой кинематографической стране, и огромное спасибо фестивалю, мы, кинематографисты, видим в этом фестивале храм кинематографии", - сказал Хэлай, получая награду. В конкурсе короткого метра приняли участие 15 фильмов из 13 стран, среди них "Близнецы" кубинского режиссёра Орландо Мора Кабрера, "Всё" китайского режиссёра Лу Хэлай, "Гуасувира" Николаса Секейры и Хоакина Араухо из Уругвая, "Не мой дом" аргентинского режиссера Сони Стильяно, "Нежный гул весны" канадского режиссёра Саймона Гареза, "Ночь обезьяны" французского режиссёра Элоиза Аддада, "Остров меда" китайского режиссёра Чжоу Янь, "Откуда все пошло" иранских режиссеров Амирхоссейна Талеби и Мохсена Асдагпура, "Палестина 87" режиссёра Билала Альхатиба из Палестины, "Раймус" немецкого режиссёра Магдалены Якоб, "Сборник экстремально коротких историй" бразильского режиссёра Педро Фрага Вилласа, "Суши" испанского режиссёра Ивана Моралеса, "Эльза" французского режиссёра Жана-Марка Гилье, "Ютьюберы" корейского режиссёра Джунга Бом Шика. Россия была представлена картиной "Дыра. Рассказ в 9 сценах" Павла Королько. Короткий метр оценивали режиссер и актер Джорджо Куньо из Италии, российская актриса Алена Бабенко и кинематографист из Бангладеш Джуборадж Шамим. ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент ММКФ - Никита Михалков.

https://ria.ru/20230425/vyzov-1867487107.html

https://ria.ru/20230416/kino-1864564273.html

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