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НАСА раскрыли, когда сведут МКС с орбиты - РИА Новости, 27.04.2023
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21:32 27.04.2023 (обновлено: 23:04 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/mks-1868289903.html
НАСА раскрыли, когда сведут МКС с орбиты
НАСА раскрыли, когда сведут МКС с орбиты - РИА Новости, 27.04.2023
НАСА раскрыли, когда сведут МКС с орбиты
Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:32
2023-04-27T23:04
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава НАСА Билл Нельсон."Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это в 2030-2031 годах", - сказал Нельсон на бюджетных слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США.Он напомнил, что после этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях.США, Европейский союз и Япония ранее заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года.Россия пока не определилась с окончательным сроком. Так, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее докладывал президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, но позднее он же рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года.США, Европейский союз и Япония ранее заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года. Россия ранее на этой неделе также проинформировала партнеров по МКС решении продлить свое участие в проекте до 2028 года, ранее позиция долгое время оставалась неопределенной, в том числе не исключалась возможность прекращения эксплуатации станции после 2024 года. Однако, как заявил в середине апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте до 2028 года и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции".
https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html
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космос - риа наука, сша, россия, япония, наса, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), билл нельсон, евросоюз, в мире
Космос - РИА Наука, США, Россия, Япония, НАСА, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Билл Нельсон, Евросоюз, В мире
НАСА раскрыли, когда сведут МКС с орбиты

Глава НАСА Нельсон: МКС будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава НАСА Билл Нельсон.
"Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это в 2030-2031 годах", - сказал Нельсон на бюджетных слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США.
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Он напомнил, что после этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях.
США, Европейский союз и Япония ранее заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года.
Россия пока не определилась с окончательным сроком. Так, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее докладывал президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, но позднее он же рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года.
США, Европейский союз и Япония ранее заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года. Россия ранее на этой неделе также проинформировала партнеров по МКС решении продлить свое участие в проекте до 2028 года, ранее позиция долгое время оставалась неопределенной, в том числе не исключалась возможность прекращения эксплуатации станции после 2024 года. Однако, как заявил в середине апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте до 2028 года и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции".
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Космос - РИА НаукаСШАРоссияЯпонияНАСАРоскосмосЮрий Борисов (Роскосмос)Билл НельсонЕвросоюзВ мире
 
 
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