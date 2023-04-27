https://ria.ru/20230427/mks-1868289903.html

НАСА раскрыли, когда сведут МКС с орбиты

НАСА раскрыли, когда сведут МКС с орбиты - РИА Новости, 27.04.2023

НАСА раскрыли, когда сведут МКС с орбиты

Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава НАСА Билл Нельсон. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:32

2023-04-27T21:32

2023-04-27T23:04

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах, заявил на слушаниях в конгрессе в четверг глава НАСА Билл Нельсон."Она стареет, и мы собираемся свести ее с орбиты, мы сделаем это в 2030-2031 годах", - сказал Нельсон на бюджетных слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей конгресса США.Он напомнил, что после этого работу на околоземной орбите планируется вести на частных коммерческих станциях.США, Европейский союз и Япония ранее заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года.Россия пока не определилась с окончательным сроком. Так, гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов ранее докладывал президенту Владимиру Путину о принятом решении о выходе из проекта МКС после 2024 года, но позднее он же рассказал, что Россия с высокой долей вероятности будет участвовать в проекте до 2028 года.США, Европейский союз и Япония ранее заявили о планах продолжать работу на МКС до 2030 года. Россия ранее на этой неделе также проинформировала партнеров по МКС решении продлить свое участие в проекте до 2028 года, ранее позиция долгое время оставалась неопределенной, в том числе не исключалась возможность прекращения эксплуатации станции после 2024 года. Однако, как заявил в середине апреля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, правительство страны приняло решение о продлении участия в проекте до 2028 года и теперь "настало время детально обсудить вопросы создания Российской орбитальной станции".

https://ria.ru/20230323/zapakh-1860112479.html

https://ria.ru/20230425/vyzov-1867487107.html

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