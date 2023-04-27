https://ria.ru/20230427/minirovanie-1868086480.html

Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"

Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования" - РИА Новости, 27.04.2023

Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"

Все станции метрополитена Москвы получили в четверг утром анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:28

2023-04-27T12:28

2023-04-27T13:31

происшествия

москва

россия

московский метрополитен

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все станции метрополитена Москвы получили в четверг утром анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Утром по электронной почте поступило анонимное сообщение угрозы по метро - станции метрополитена Москвы", - сказал собеседник агентства, отметив, что проверки проводятся силами дежурных по станциям. По предварительной информации, сообщение об угрозе исходило, "вероятнее всего, с Украины", добавил он. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20230405/evakuatsiya-1863184283.html

москва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, московский метрополитен