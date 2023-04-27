https://ria.ru/20230427/minirovanie-1868086480.html
Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"
Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования" - РИА Новости, 27.04.2023
Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"
Все станции метрополитена Москвы получили в четверг утром анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:28
2023-04-27T12:28
2023-04-27T13:31
происшествия
москва
россия
московский метрополитен
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все станции метрополитена Москвы получили в четверг утром анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Утром по электронной почте поступило анонимное сообщение угрозы по метро - станции метрополитена Москвы", - сказал собеседник агентства, отметив, что проверки проводятся силами дежурных по станциям. По предварительной информации, сообщение об угрозе исходило, "вероятнее всего, с Украины", добавил он. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20230405/evakuatsiya-1863184283.html
москва
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Россия, Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"
Злоумышленники, предположительно, с Украины "заминировали" все станции московского метро
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все станции метрополитена Москвы получили в четверг утром анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Утром по электронной почте поступило анонимное сообщение угрозы по метро - станции метрополитена Москвы", - сказал собеседник агентства, отметив, что проверки проводятся силами дежурных по станциям.
По предварительной информации, сообщение об угрозе исходило, "вероятнее всего, с Украины", добавил он.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России
продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании