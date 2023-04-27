Рейтинг@Mail.ru
Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования" - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 27.04.2023 (обновлено: 13:31 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/minirovanie-1868086480.html
Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"
Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования" - РИА Новости, 27.04.2023
Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"
Все станции метрополитена Москвы получили в четверг утром анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:28
2023-04-27T13:31
происшествия
москва
россия
московский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787414479_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_fb0d7e40800589437de689215e5ad02c.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все станции метрополитена Москвы получили в четверг утром анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Утром по электронной почте поступило анонимное сообщение угрозы по метро - станции метрополитена Москвы", - сказал собеседник агентства, отметив, что проверки проводятся силами дежурных по станциям. По предварительной информации, сообщение об угрозе исходило, "вероятнее всего, с Украины", добавил он. Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20230405/evakuatsiya-1863184283.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787414479_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_cd099e4279c023c6183ddbe865edae1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Россия, Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"

Злоумышленники, предположительно, с Украины "заминировали" все станции московского метро

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтанция метро "Рижская" Московского метрополитена
Станция метро Рижская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Станция метро "Рижская" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Все станции метрополитена Москвы получили в четверг утром анонимные сообщения с угрозой "минирования", проводятся проверки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Утром по электронной почте поступило анонимное сообщение угрозы по метро - станции метрополитена Москвы", - сказал собеседник агентства, отметив, что проверки проводятся силами дежурных по станциям.
По предварительной информации, сообщение об угрозе исходило, "вероятнее всего, с Украины", добавил он.
Волна сообщений о "минировании" в разных городах России продолжается с конца 2019 года, она затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
ТЦ "Мега" в Химках эвакуировали из-за сообщения о минировании
5 апреля, 13:31
 
ПроисшествияМоскваРоссияМосковский метрополитен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала