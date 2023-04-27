https://ria.ru/20230427/melitopol-1868284560.html

В Мелитополе у подъезда дома сработало взрывное устройство

В Мелитополе у подъезда дома сработало взрывное устройство - РИА Новости, 27.04.2023

В Мелитополе у подъезда дома сработало взрывное устройство

Взрывное устройство сработало вечером в четверг в Мелитополе у подъезда многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщила городская администрация. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:00

2023-04-27T21:00

2023-04-27T21:34

происшествия

мелитополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Взрывное устройство сработало вечером в четверг в Мелитополе у подъезда многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщила городская администрация."В Мелитополе в 19.32 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой сработало самодельное взрывное устройство. Незначительно повреждено здание – разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения", - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.Пострадавших нет, отметили власти города. На месте работают экстренные и оперативные службы.

https://ria.ru/20230427/postradavshie-1868280475.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мелитополь