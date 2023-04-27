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В Мелитополе у подъезда дома сработало взрывное устройство
В Мелитополе у подъезда дома сработало взрывное устройство - РИА Новости, 27.04.2023
В Мелитополе у подъезда дома сработало взрывное устройство
Взрывное устройство сработало вечером в четверг в Мелитополе у подъезда многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщила городская администрация. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T21:00
2023-04-27T21:00
2023-04-27T21:34
происшествия
мелитополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Взрывное устройство сработало вечером в четверг в Мелитополе у подъезда многоквартирного дома, пострадавших нет, сообщила городская администрация."В Мелитополе в 19.32 у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Гризодубовой сработало самодельное взрывное устройство. Незначительно повреждено здание – разбиты окна, осколками посечены стены, есть другие повреждения", - говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.Пострадавших нет, отметили власти города. На месте работают экстренные и оперативные службы.
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происшествия, мелитополь
В Мелитополе у подъезда дома сработало взрывное устройство
В Мелитополе у подъезда многоквартирного дома сработало взрывное устройство