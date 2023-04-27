В Мелитополе завели дело после взрыва у подъезда жилого дома
СК завел дело после взрыва у дома в Мелитополе, где погиб замначальника УМВД города
© ГУ МВД по Запорожской областиСотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД города, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
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"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району Запорожской области (часть 1 статьи 222.1 и статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.
В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению. Подчеркивается, что по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия.