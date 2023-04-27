https://ria.ru/20230427/melitopol-1868083181.html

В Мелитополе завели дело после взрыва у подъезда жилого дома

В Мелитополе завели дело после взрыва у подъезда жилого дома - РИА Новости, 27.04.2023

В Мелитополе завели дело после взрыва у подъезда жилого дома

Дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:18

2023-04-27T12:18

2023-04-27T12:28

происшествия

мелитополь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД города, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что 27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению. Подчеркивается, что по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия.

https://ria.ru/20230427/vzryv-1868034427.html

мелитополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф)