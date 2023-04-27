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В Мелитополе завели дело после взрыва у подъезда жилого дома - РИА Новости, 27.04.2023
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12:18 27.04.2023 (обновлено: 12:28 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/melitopol-1868083181.html
В Мелитополе завели дело после взрыва у подъезда жилого дома
В Мелитополе завели дело после взрыва у подъезда жилого дома - РИА Новости, 27.04.2023
В Мелитополе завели дело после взрыва у подъезда жилого дома
Дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:18
2023-04-27T12:28
происшествия
мелитополь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД города, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Отмечается, что 27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению. Подчеркивается, что по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия.
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происшествия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ)
В Мелитополе завели дело после взрыва у подъезда жилого дома

СК завел дело после взрыва у дома в Мелитополе, где погиб замначальника УМВД города

© ГУ МВД по Запорожской областиСотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
© ГУ МВД по Запорожской области
Сотрудник правоохранительных органов на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь правоохранителя возбуждено после взрыва у подъезда одного из домов Мелитополя в Запорожской области, скончался замначальника УМВД города, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району Запорожской области (часть 1 статьи 222.1 и статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 27 апреля у подъезда одного из жилых домов по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УМВД России по городу Мелитополь и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский.
В настоящее время устанавливаются причастные к преступлению. Подчеркивается, что по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются в качестве свидетелей очевидцы происшествия.
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мелитополе. Кадр видео
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ПроисшествияМелитопольСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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