https://ria.ru/20230427/melitopol-1868020305.html

Власти Мелитополя уточнили обстоятельства взрыва в городе

Власти Мелитополя уточнили обстоятельства взрыва в городе - РИА Новости, 27.04.2023

Власти Мелитополя уточнили обстоятельства взрыва в городе

Взрывное устройство сработало у многоквартирного дома в Мелитополе утром, пострадал один человек, сообщили в администрации города. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:09

2023-04-27T07:09

2023-04-27T07:27

мелитополь

запорожская область

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Взрывное устройство сработало у многоквартирного дома в Мелитополе утром, пострадал один человек, сообщили в администрации города.Уточняется, что на месте взрыва работают оперативные службы.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230422/podryv-1867095245.html

мелитополь

запорожская область

киев

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мелитополь, запорожская область, киев