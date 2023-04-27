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Власти Мелитополя уточнили обстоятельства взрыва в городе - РИА Новости, 27.04.2023
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07:09 27.04.2023 (обновлено: 07:27 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/melitopol-1868020305.html
Власти Мелитополя уточнили обстоятельства взрыва в городе
Власти Мелитополя уточнили обстоятельства взрыва в городе - РИА Новости, 27.04.2023
Власти Мелитополя уточнили обстоятельства взрыва в городе
Взрывное устройство сработало у многоквартирного дома в Мелитополе утром, пострадал один человек, сообщили в администрации города. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T07:09
2023-04-27T07:27
мелитополь
запорожская область
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Взрывное устройство сработало у многоквартирного дома в Мелитополе утром, пострадал один человек, сообщили в администрации города.Уточняется, что на месте взрыва работают оперативные службы.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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мелитополь, запорожская область, киев
Мелитополь, Запорожская область, Киев
Власти Мелитополя уточнили обстоятельства взрыва в городе

У многоквартирного дома в Мелитополе сработало взрывное устройство, пострадал один человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России в Мелитополе
Сотрудник Следственного комитета России в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Сотрудник Следственного комитета России в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Взрывное устройство сработало у многоквартирного дома в Мелитополе утром, пострадал один человек, сообщили в администрации города.
«
"Сегодня примерно в 5.15 (совпадает с мск - ред.) в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство. Пострадал один человек, он госпитализирован", - говорится в публикации в телеграм-канале властей.
Уточняется, что на месте взрыва работают оперативные службы.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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