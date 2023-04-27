https://ria.ru/20230427/melitopol-1868018878.html

В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 27.04.2023

В Мелитополе прогремел взрыв

Взрыв прогремел ранним утром в Мелитополе Запорожской области, причины выясняются, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T06:41

2023-04-27T06:41

2023-04-27T09:08

специальная военная операция на украине

мелитополь

запорожская область

киев

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел ранним утром в Мелитополе Запорожской области, причины выясняются, сообщила городская администрация в Telegram-канале. В управлении МВД по региону сообщили, что пострадали двое полицейских, один из них скончался в больнице.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня Россия контролирует более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230427/vzryv-1868013149.html

мелитополь

запорожская область

киев

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мелитополь, запорожская область, киев