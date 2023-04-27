Рейтинг@Mail.ru
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:41 27.04.2023 (обновлено: 09:08 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/melitopol-1868018878.html
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 27.04.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
Взрыв прогремел ранним утром в Мелитополе Запорожской области, причины выясняются, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:41
2023-04-27T09:08
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862466160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6469dee7e4be8761d30431c91039d822.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел ранним утром в Мелитополе Запорожской области, причины выясняются, сообщила городская администрация в Telegram-канале. В управлении МВД по региону сообщили, что пострадали двое полицейских, один из них скончался в больнице.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня Россия контролирует более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230427/vzryv-1868013149.html
мелитополь
запорожская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862466160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a173d5ebed1dcad1ae5c83aa821f00b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мелитополь, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Киев
В Мелитополе прогремел взрыв

В Мелитополе в Запорожской области прозвучал взрыв, причины выясняются

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия в Мелитополе
Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник Следственного комитета России проводит следственные действия в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел ранним утром в Мелитополе Запорожской области, причины выясняются, сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«

"Сегодня примерно в 05:15 (совпадает с мск) в Мелитополе у подъезда многоквартирного жилого дома на улице Кирова прозвучал взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство", — говорится в публикации.

В управлении МВД по региону сообщили, что пострадали двое полицейских, один из них скончался в больнице.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.
На сегодня Россия контролирует более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
В Якутии в результате взрыва на газовой скважине пострадали девять человек
Вчера, 03:09
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала