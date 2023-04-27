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В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе прогремел взрыв - РИА Новости, 27.04.2023
В Мелитополе прогремел взрыв
Взрыв прогремел ранним утром в Мелитополе Запорожской области, причины выясняются, сообщила городская администрация в Telegram-канале. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T06:41
2023-04-27T06:41
2023-04-27T09:08
специальная военная операция на украине
мелитополь
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Взрыв прогремел ранним утром в Мелитополе Запорожской области, причины выясняются, сообщила городская администрация в Telegram-канале. В управлении МВД по региону сообщили, что пострадали двое полицейских, один из них скончался в больнице.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию.На сегодня Россия контролирует более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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мелитополь, запорожская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Киев
В Мелитополе прогремел взрыв
В Мелитополе в Запорожской области прозвучал взрыв, причины выясняются