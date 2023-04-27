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Позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил - РИА Новости, 27.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 27.04.2023 (обновлено: 10:10 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/marinka-1868029753.html
Позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил
Позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил - РИА Новости, 27.04.2023
Позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил
Большинство позиций ВСУ в Марьинке теперь простреливаются российскими военными, заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности главы ДНР РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:19
2023-04-27T10:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство позиций ВСУ в Марьинке теперь простреливаются российскими военными, заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин."Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений", — сказал он.Пушилин отметил, что практически все позиции украинских военных находятся в зоне видимости российской группировки.В то же время, добавил глава республики, ВСУ продолжают перебрасывать в город резервы.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, и оттуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
россия
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, В мире
Позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил

Врио главы ДНР Пушилин: ВС России контролируют 50 из 59 кварталов Марьинки

© РИА Новости / Михаил Андроник | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Донецкой области
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство позиций ВСУ в Марьинке теперь простреливаются российскими военными, заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
"Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений", — сказал он.
Пушилин отметил, что практически все позиции украинских военных находятся в зоне видимости российской группировки.
В то же время, добавил глава республики, ВСУ продолжают перебрасывать в город резервы.
Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, и оттуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Марьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонМарьинка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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