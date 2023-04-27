https://ria.ru/20230427/marinka-1868029753.html

Позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил

Позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил - РИА Новости, 27.04.2023

Позиции ВСУ в Марьинке перешли под огневой контроль российских сил

Большинство позиций ВСУ в Марьинке теперь простреливаются российскими военными, заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности главы ДНР РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:19

2023-04-27T09:19

2023-04-27T10:10

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

в мире

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Большинство позиций ВСУ в Марьинке теперь простреливаются российскими военными, заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин."Что касается Марьинского направления, то из 59 кварталов, если так можно разделить условно саму Марьинку, 50 находятся под контролем наших подразделений", — сказал он.Пушилин отметил, что практически все позиции украинских военных находятся в зоне видимости российской группировки.В то же время, добавил глава республики, ВСУ продолжают перебрасывать в город резервы.Марьинка — пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, и оттуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

россия

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире