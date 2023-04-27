https://ria.ru/20230427/manifestatsii-1868143419.html

Во Франции пройдут более 300 манифестаций против политики государства

Во Франции пройдут более 300 манифестаций против политики государства - РИА Новости, 27.04.2023

Во Франции пройдут более 300 манифестаций против политики государства

Во Франции пройдут более 300 манифестаций, приуроченных к Дню труда, профсоюзы призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:34

2023-04-27T14:34

2023-04-27T14:34

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860299640_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_0773e56fa7f2ddd10ea2b0e78cb919bd.jpg

ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Во Франции пройдут более 300 манифестаций, приуроченных к Дню труда, профсоюзы призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость", сообщил телеканал BFMTV. "Профсоюзные организации готовят масштабную манифестацию против пенсионной реформы, приуроченную ко Дню труда 1 мая. Они надеются сделать 13-ую акцию протеста символичной. В этот день в стране ожидается проведение более 300 манифестаций", - сообщил телеканал. По данным документа разведывательных служб, которые приводит телеканал, на акции в Париже ожидается от 80 до 100 тысяч участников, среди которых от 1,5 до 3 тысячи сторонников движения "желтых жилетов", а также 1-2 тысячи радикально настроенных элементов. Как отмечают власти, традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, перерастет в глобальный протест против политики, проводимой государством. "Объединение профсоюзов призывает всех работников и работниц, молодежь и пенсионеров сделать 1 мая днем беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость", - говорится в коммюнике организаций. Как сообщала ранее новый генеральный секретарь крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине, к общенациональной акции протеста 1 мая во Франции впервые присоединятся зарубежные профсоюзные деятели. После представления пенсионной реформы в январе во Франции прошли уже 12 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более миллиона участников. Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Однако число участников последних акций протеста заметно снизилось. В акции 13 апреля, по данным МВД страны, по всей Франции приняли участие 380 тысяч человек. Профсоюз CGT насчитал 1,5 миллиона участников. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале, после чего профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230421/makron-1866860066.html

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы