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Во Франции пройдут более 300 манифестаций против политики государства - РИА Новости, 27.04.2023
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14:34 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/manifestatsii-1868143419.html
Во Франции пройдут более 300 манифестаций против политики государства
Во Франции пройдут более 300 манифестаций против политики государства - РИА Новости, 27.04.2023
Во Франции пройдут более 300 манифестаций против политики государства
Во Франции пройдут более 300 манифестаций, приуроченных к Дню труда, профсоюзы призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:34
2023-04-27T14:34
в мире
франция
париж
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Во Франции пройдут более 300 манифестаций, приуроченных к Дню труда, профсоюзы призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость", сообщил телеканал BFMTV. "Профсоюзные организации готовят масштабную манифестацию против пенсионной реформы, приуроченную ко Дню труда 1 мая. Они надеются сделать 13-ую акцию протеста символичной. В этот день в стране ожидается проведение более 300 манифестаций", - сообщил телеканал. По данным документа разведывательных служб, которые приводит телеканал, на акции в Париже ожидается от 80 до 100 тысяч участников, среди которых от 1,5 до 3 тысячи сторонников движения "желтых жилетов", а также 1-2 тысячи радикально настроенных элементов. Как отмечают власти, традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, перерастет в глобальный протест против политики, проводимой государством. "Объединение профсоюзов призывает всех работников и работниц, молодежь и пенсионеров сделать 1 мая днем беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость", - говорится в коммюнике организаций. Как сообщала ранее новый генеральный секретарь крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине, к общенациональной акции протеста 1 мая во Франции впервые присоединятся зарубежные профсоюзные деятели. После представления пенсионной реформы в январе во Франции прошли уже 12 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более миллиона участников. Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками. Однако число участников последних акций протеста заметно снизилось. В акции 13 апреля, по данным МВД страны, по всей Франции приняли участие 380 тысяч человек. Профсоюз CGT насчитал 1,5 миллиона участников. Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале, после чего профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию. Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230421/makron-1866860066.html
https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html
https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html
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в мире, франция, париж, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Во Франции пройдут более 300 манифестаций против политики государства

Во Франции пройдут более 300 манифестаций против политики государства ко Дню труда 1 мая

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже
Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Участники акции протеста против пенсионной реформы на одной из улиц в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 апр – РИА Новости. Во Франции пройдут более 300 манифестаций, приуроченных к Дню труда, профсоюзы призывают сделать 1 мая днем "беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость", сообщил телеканал BFMTV.
"Профсоюзные организации готовят масштабную манифестацию против пенсионной реформы, приуроченную ко Дню труда 1 мая. Они надеются сделать 13-ую акцию протеста символичной. В этот день в стране ожидается проведение более 300 манифестаций", - сообщил телеканал.
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По данным документа разведывательных служб, которые приводит телеканал, на акции в Париже ожидается от 80 до 100 тысяч участников, среди которых от 1,5 до 3 тысячи сторонников движения "желтых жилетов", а также 1-2 тысячи радикально настроенных элементов. Как отмечают власти, традиционная первомайская манифестация, когда протестующие выражают недовольство условиями труда, перерастет в глобальный протест против политики, проводимой государством.
"Объединение профсоюзов призывает всех работников и работниц, молодежь и пенсионеров сделать 1 мая днем беспрецедентной и народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость", - говорится в коммюнике организаций.
Как сообщала ранее новый генеральный секретарь крупнейшего французского профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) Софи Бине, к общенациональной акции протеста 1 мая во Франции впервые присоединятся зарубежные профсоюзные деятели.
После представления пенсионной реформы в январе во Франции прошли уже 12 общенациональных манифестаций. Большинство из них собирало более миллиона участников. Рекорд был поставлен 7 марта, когда в акциях протеста, по данным МВД, приняли участие 1,28 миллиона участников. Тогда же профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) насчитал 3,5 миллиона участников. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
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Однако число участников последних акций протеста заметно снизилось. В акции 13 апреля, по данным МВД страны, по всей Франции приняли участие 380 тысяч человек. Профсоюз CGT насчитал 1,5 миллиона участников.
Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале, после чего профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Закон о пенсионной реформе предполагает повышение пенсионного возраста и отмену "специальных" режимов для ряда трудных профессий. Власти начнут повышать пенсионный возраст на три месяца в год с 1 сентября 2023 года.
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