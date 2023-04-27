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Макрон нецензурно выругался на встрече с французами - РИА Новости, 27.04.2023
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16:11 27.04.2023 (обновлено: 19:07 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/makron-1868180903.html
Макрон нецензурно выругался на встрече с французами
Макрон нецензурно выругался на встрече с французами - РИА Новости, 27.04.2023
Макрон нецензурно выругался на встрече с французами
Президент Франции Эммануэль Макрон использовал ненормативную лексику во время общения с жителями города Доль, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:11
2023-04-27T19:07
в мире
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
элизабет борн
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон использовал ненормативную лексику во время общения с жителями города Доль, передает телеканал BFMTV.В четверг утром французский лидер неожиданно появился на рынке Доля. В неформальной обстановке его спросили о ходе непопулярной в стране пенсионной реформы, отметив, что ее проведение занимает много времени и требует слишком больших трат со стороны государства. "Ах &lt;...&gt; (Нецензурное выражение, наиболее мягким переводом является слово "черт". — Прим. ред.), я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее!" — сказал глава государства. В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Эта инициатива вызвала мощную волну манифестаций, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. В итоге Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью закона о пенсионной реформе, а Эммануэль Макрон его подписал. После этого местные профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по этому вопросу до 1 мая, и призвали устроить в этот день "исключительную всенародную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы, Элизабет Борн
Макрон нецензурно выругался на встрече с французами

Президент Франции Эммануэль Макрон нецензурно выругался при обсуждении пенсионной реформы

© AFP 2023 / CHRISTOPHE PETIT TESSONПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время общения с людьми на рынке города Доль, 27 апреля 2023 года
Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с людьми на рынке города Доль, 27 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AFP 2023 / CHRISTOPHE PETIT TESSON
Президент Франции Эммануэль Макрон во время общения с людьми на рынке города Доль, 27 апреля 2023 года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон использовал ненормативную лексику во время общения с жителями города Доль, передает телеканал BFMTV.
В четверг утром французский лидер неожиданно появился на рынке Доля. В неформальной обстановке его спросили о ходе непопулярной в стране пенсионной реформы, отметив, что ее проведение занимает много времени и требует слишком больших трат со стороны государства.
"Ах <...> (Нецензурное выражение, наиболее мягким переводом является слово "черт". — Прим. ред.), я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее!" — сказал глава государства.
В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Эта инициатива вызвала мощную волну манифестаций, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране.
В итоге Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью закона о пенсионной реформе, а Эммануэль Макрон его подписал. После этого местные профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по этому вопросу до 1 мая, и призвали устроить в этот день "исключительную всенародную" протестную акцию.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Его уже не остановить. Макрон подвел Францию к катастрофе
7 апреля, 08:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформыЭлизабет Борн
 
 
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