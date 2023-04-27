https://ria.ru/20230427/makron-1868180903.html
Макрон нецензурно выругался на встрече с французами
Макрон нецензурно выругался на встрече с французами - РИА Новости, 27.04.2023
Макрон нецензурно выругался на встрече с французами
Президент Франции Эммануэль Макрон использовал ненормативную лексику во время общения с жителями города Доль, передает телеканал BFMTV. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:11
2023-04-27T16:11
2023-04-27T19:07
в мире
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
элизабет борн
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон использовал ненормативную лексику во время общения с жителями города Доль, передает телеканал BFMTV.В четверг утром французский лидер неожиданно появился на рынке Доля. В неформальной обстановке его спросили о ходе непопулярной в стране пенсионной реформы, отметив, что ее проведение занимает много времени и требует слишком больших трат со стороны государства. "Ах <...> (Нецензурное выражение, наиболее мягким переводом является слово "черт". — Прим. ред.), я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее!" — сказал глава государства. В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Эта инициатива вызвала мощную волну манифестаций, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. В итоге Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью закона о пенсионной реформе, а Эммануэль Макрон его подписал. После этого местные профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по этому вопросу до 1 мая, и призвали устроить в этот день "исключительную всенародную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230407/frantsiya-1863456914.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы, элизабет борн
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы, Элизабет Борн
Макрон нецензурно выругался на встрече с французами
Президент Франции Эммануэль Макрон нецензурно выругался при обсуждении пенсионной реформы
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон использовал ненормативную лексику во время общения с жителями города Доль, передает телеканал BFMTV
.
В четверг утром французский лидер неожиданно появился на рынке Доля. В неформальной обстановке его спросили о ходе непопулярной в стране пенсионной реформы, отметив, что ее проведение занимает много времени и требует слишком больших трат со стороны государства.
"Ах <...> (Нецензурное выражение, наиболее мягким переводом является слово "черт". — Прим. ред.), я бы тоже хотел, чтобы она шла побыстрее!" — сказал глава государства.
В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн
воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Эта инициатива вызвала мощную волну манифестаций, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране.
В итоге Конституционный совет Франции 14 апреля одобрил ключевую статью закона о пенсионной реформе, а Эммануэль Макрон его подписал. После этого местные профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по этому вопросу до 1 мая, и призвали устроить в этот день "исключительную всенародную" протестную акцию.
Его уже не остановить. Макрон подвел Францию к катастрофе