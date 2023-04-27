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Жителей Приморского края призвали не ходить в лес на фоне угрозы пожаров - РИА Новости, 27.04.2023
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07:03 27.04.2023 (обновлено: 07:08 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/les-1868019857.html
Жителей Приморского края призвали не ходить в лес на фоне угрозы пожаров
Жителей Приморского края призвали не ходить в лес на фоне угрозы пожаров - РИА Новости, 27.04.2023
Жителей Приморского края призвали не ходить в лес на фоне угрозы пожаров
Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов в преддверии майских праздников попросил жителей региона, где... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T07:03
2023-04-27T07:08
приморский край
происшествия
октябрьский
ольгинский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов в преддверии майских праздников попросил жителей региона, где наблюдается сложная пожарная обстановка, не посещать леса, сообщили в пресс-службе правительства края.Ранее в краевом ГУ МЧС заявили, что в лесах Пограничного, Хорольского, Октябрьского и Ольгинского районов до пятницы сохраняется высокий класс пожарной опасности. Из-за опасной ситуации в этих муниципалитетах Примгидромет объявил штормовое предупреждение. На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. "Глава ведомства (минлесхоза края - ред.) Константин Степанов накануне майских праздников обратился к приморцам с просьбой воздержаться от посещения лесов", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации, опубликованной в четверг пресс-службой, за прошедшие сутки в Приморье потушили девять природных и лесных пожаров. К тушению привлекали более 200 человек при 55 единицах техники.
https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868015180.html
приморский край
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приморский край, происшествия, октябрьский, ольгинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Приморский край, Происшествия, Октябрьский, Ольгинский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Приморского края призвали не ходить в лес на фоне угрозы пожаров

Жителей Приморского края попросили не посещать леса со сложной пожарной обстановкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов в преддверии майских праздников попросил жителей региона, где наблюдается сложная пожарная обстановка, не посещать леса, сообщили в пресс-службе правительства края.
Ранее в краевом ГУ МЧС заявили, что в лесах Пограничного, Хорольского, Октябрьского и Ольгинского районов до пятницы сохраняется высокий класс пожарной опасности. Из-за опасной ситуации в этих муниципалитетах Примгидромет объявил штормовое предупреждение. На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим.
"Глава ведомства (минлесхоза края - ред.) Константин Степанов накануне майских праздников обратился к приморцам с просьбой воздержаться от посещения лесов", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации, опубликованной в четверг пресс-службой, за прошедшие сутки в Приморье потушили девять природных и лесных пожаров. К тушению привлекали более 200 человек при 55 единицах техники.
Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев осматривают последствия пожара в поселке Сосьва в Свердловской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Вчера, 04:44
 
Приморский крайПроисшествияОктябрьскийОльгинский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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