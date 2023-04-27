https://ria.ru/20230427/les-1868019857.html

Жителей Приморского края призвали не ходить в лес на фоне угрозы пожаров

Жителей Приморского края призвали не ходить в лес на фоне угрозы пожаров - РИА Новости, 27.04.2023

Жителей Приморского края призвали не ходить в лес на фоне угрозы пожаров

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов в преддверии майских праздников попросил жителей региона, где... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:03

2023-04-27T07:03

2023-04-27T07:08

приморский край

происшествия

октябрьский

ольгинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья Константин Степанов в преддверии майских праздников попросил жителей региона, где наблюдается сложная пожарная обстановка, не посещать леса, сообщили в пресс-службе правительства края.Ранее в краевом ГУ МЧС заявили, что в лесах Пограничного, Хорольского, Октябрьского и Ольгинского районов до пятницы сохраняется высокий класс пожарной опасности. Из-за опасной ситуации в этих муниципалитетах Примгидромет объявил штормовое предупреждение. На территории края продолжает действовать особый противопожарный режим. "Глава ведомства (минлесхоза края - ред.) Константин Степанов накануне майских праздников обратился к приморцам с просьбой воздержаться от посещения лесов", - говорится в сообщении пресс-службы. По информации, опубликованной в четверг пресс-службой, за прошедшие сутки в Приморье потушили девять природных и лесных пожаров. К тушению привлекали более 200 человек при 55 единицах техники.

https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868015180.html

приморский край

октябрьский

ольгинский район

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приморский край, происшествия, октябрьский, ольгинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)