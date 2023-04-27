https://ria.ru/20230427/lechenie-1868024756.html

На Алтае попросили о принудительном лечении матери, которая сожгла дочь

На Алтае попросили о принудительном лечении матери, которая сожгла дочь - РИА Новости, 27.04.2023

На Алтае попросили о принудительном лечении матери, которая сожгла дочь

Правоохранители обратились в суд с требованием о принудительном лечении матери, которая сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у сына в Алтайском крае,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:28

2023-04-27T08:28

2023-04-27T08:28

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

алтайский край

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БАРНАУЛ, 27 апр - РИА Новости. Правоохранители обратились в суд с требованием о принудительном лечении матери, которая сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у сына в Алтайском крае, сообщила журналистам помощник прокурора региона Мария Антошкина. "Заместителем прокурора Алтайского края Рамилем Рафиковым утверждено постановление о направлении в Алтайский краевой суд уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 40-летней жительницы Советского района", - отметила Антошкина. Ранее со ссылкой на СУСК по региону сообщалось, что в селе Урожайном Советского района местная жительница привезла полуторагодовалую дочь к складским помещениям. Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах у своего восьмилетнего сына, из-за ожога 87% тела девочка скончалась. Было возбуждено уголовное дело по пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"). "Согласно заключению судебно-психиатрической комиссии экспертов, женщина, совершившая общественно опасное деяние, страдала и страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении Антошкиной. Ранее источник в силовых структурах региона сообщал РИА Новости, что у женщины диагностирована шизофрения. По поручению председателя СК России ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. В ходе расследования выяснилось, что семья, в которой воспитывалась погибшая девочка, является многодетной и длительное время состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Мать отказывалась от медицинского обследования детей, в доме зачастую отсутствовала еда. Как сообщали ранее журналистам в прокуратуре, мать привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию детей. Меньше чем за месяц до трагедии суд в связи с неадекватным поведением женщины и состоянием ее психического здоровья ограничил ее в родительских правах. Однако дети, один из которых ребенок-инвалид, продолжили жить с женщиной. "Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по результатам прокурорской проверки по ст. 293 УК РФ по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики. Ход его расследования контролируется прокуратурой Алтайского края", - отметила Антошкина.

https://ria.ru/20230406/kareliya-1863395618.html

https://ria.ru/20230425/oskorblenie-1867489522.html

https://ria.ru/20230318/rebenok-1858765472.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), алтайский край