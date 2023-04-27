https://ria.ru/20230427/kurgan-1868272470.html
В Кургане к тушению крупного пожара привлекли вертолет Ми-8
В Кургане к тушению крупного пожара привлекли вертолет Ми-8 - РИА Новости, 27.04.2023
В Кургане к тушению крупного пожара привлекли вертолет Ми-8
Лесной пожар в микрорайоне Утяк города Кургана помогает тушить вертолет Ми-8 МЧС России, он сбросил уже 30 тонн воды, площадь возгорания составляет 20 гектаров, РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:37
2023-04-27T19:37
2023-04-27T19:37
курган
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости. Лесной пожар в микрорайоне Утяк города Кургана помогает тушить вертолет Ми-8 МЧС России, он сбросил уже 30 тонн воды, площадь возгорания составляет 20 гектаров, сообщил пресс-центр регионального управления МЧС России. По данным пресс-службы правительства региона, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана. "Силы МЧС России работают на защиту микрорайона Утяк города Кургана. К тушению лесного пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России, более 50 человек и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд. На данный момент вертолётом осуществлено 10 сбросов воды объёмом 30 тонн", - говорится в сообщении. Площадь пожара составляет 20 гектар, уточняется в сообщении. Быстрому распространению пожара способствуют сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду и сухая жаркая погода, поясняет региональное управление МЧС. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи "квадратов"), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек. Постановлением губернатора области на территории Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
https://ria.ru/20230427/aes-1868183099.html
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курган, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, происшествия
Курган, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Происшествия
В Кургане к тушению крупного пожара привлекли вертолет Ми-8
МЧС привлекло вертолет Ми-8 к тушению пожара площадью 20 гектаров в микрорайоне Кургана
ЧЕЛЯБИНСК, 27 апр – РИА Новости.
Лесной пожар в микрорайоне Утяк города Кургана помогает тушить вертолет Ми-8 МЧС России, он сбросил уже 30 тонн воды, площадь возгорания составляет 20 гектаров, сообщил пресс-центр
регионального управления МЧС России.
По данным пресс-службы правительства региона, в связи с пожарами рядом с микрорайонами Утяк и Зайково, СНТ "Изумрудный" города Кургана проводится превентивная эвакуация жителей. Пункт временного размещения для них развернут на базе загородного оздоровительного лагеря "Звездный", расположенный в Кетовском округе в 16 километрах от Кургана.
"Силы МЧС России работают на защиту микрорайона Утяк города Кургана. К тушению лесного пожара привлечён вертолёт Ми-8 МЧС России, более 50 человек и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд. На данный момент вертолётом осуществлено 10 сбросов воды объёмом 30 тонн", - говорится в сообщении.
Площадь пожара составляет 20 гектар, уточняется в сообщении.
Быстрому распространению пожара способствуют сильный порывистый ветер до 20 метров в секунду и сухая жаркая погода, поясняет региональное управление МЧС.
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Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, в четверг площадь крупного пожара в деревне Логоушка в Кетовском муниципальном районе увеличилась до 6 тысяч квадратных метров (было 2,5 тысячи "квадратов"), огнем охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горит на 80 гектарах. Позже сообщили о 76 пострадавших строениях. Идет эвакуация жителей деревни и пациентов и персонала Сычевского психоневрологического интерната – это около 200 человек.
Постановлением губернатора области на территории Кургана и Кетовского муниципального округа с 27 апреля введен режим ЧС.
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