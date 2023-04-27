https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868022015.html

Глава МЧС поблагодарил свердловских спасателей за тушение пожара в Сосьве

Глава МЧС поблагодарил свердловских спасателей за тушение пожара в Сосьве - РИА Новости, 27.04.2023

Глава МЧС поблагодарил свердловских спасателей за тушение пожара в Сосьве

Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил благодарность сотрудникам регионального главка за их действия при пожаре в уральском поселке Сосьва. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T07:45

2023-04-27T07:45

2023-04-27T08:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

свердловская область

происшествия

александр куренков (мчс)

илья денисов

евгений куйвашев

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СОСЬВА (Свердловская область), 27 апр - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков выразил благодарность сотрудникам регионального главка за их действия при пожаре в уральском поселке Сосьва.В результате шести крупных пожаров в Свердловской области сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. В борьбе с огнем удалось отстоять более тысячи жилых домов."Молодцы, отлично справились! Большую часть строений поселка удалось отстоять. Спасибо вам!", - сказал Куренков на встрече с пожарными во время рабочей поездки в Свердловскую область.Участие в осмотре поврежденных строений также принимал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На встрече с местными жителями он отметил, что власти уже приняли все необходимые меры для помощи пострадавшим."Будем отправлять школьников в лагеря, матерей с несовершеннолетними отправлять на лето. Сейчас определяем размер ущерба. С сегодняшнего дня начались выплаты пострадавшим", - сказал Куйвашев.Кроме того, министр и губернатор во время облета территорий оценили степень разрушения жилых домов и инфраструктуры поселков Неустроево, Таежный и Сосьва. Куренков отметил, что "в местах, где была проведена опашка и уборка сухой растительности, пожар не распространялся".Ранее в четверг сообщалось, что Куренков прибыл в Свердловскую область, где ранее вспыхнули несколько пожаров. В среду в регион также прибыла оперативная группа МЧС РФ во главе с замминистра чрезвычайного ведомства Ильей Денисовым для координации тушения крупных возгораний.

https://ria.ru/20230426/pozhar-1867963782.html

https://realty.ria.ru/20230426/rosgosstrakh-1867863199.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, свердловская область, происшествия, александр куренков (мчс), илья денисов, евгений куйвашев