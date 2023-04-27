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Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе - РИА Новости, 27.04.2023
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Туризм
 
09:23 27.04.2023 (обновлено: 10:00 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kuba-1868030054.html
Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе
Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе - РИА Новости, 27.04.2023
Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе
Самолет с российскими туристами задерживается в Варадеро (Куба) из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки сторонней авиакомпании,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:23
2023-04-27T10:00
туризм
куба
варадеро
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с российскими туристами задерживается в Варадеро (Куба) из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки сторонней авиакомпании, сообщила РИА Новости гендиректор туроператора Pegas Touristic Анна Подгорная. Рейс N4-3502 должен был вылететь минувшей ночью в 22.00 мск, однако вылет не состоялся. Подгорная отметила, что сейчас туроператор занимается поиском трансфера и гостиницы для размещения пассажиров рейса.
https://ria.ru/20230211/samolet-1851461302.html
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куба, варадеро, россия, новости - туризм
Туризм, Куба, Варадеро, Россия, Новости - Туризм
Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе

Туроператор рассказал, что самолет с россиянами на Кубе задержали из-за закрытия полосы

© РИА НовостиРейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту
Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости
Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с российскими туристами задерживается в Варадеро (Куба) из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки сторонней авиакомпании, сообщила РИА Новости гендиректор туроператора Pegas Touristic Анна Подгорная.
«
"Взлетно-посадочная полоса аэропорта Варадеро закрыта после аварийной посадки сторонней авиакомпании. Как только расчистят полосу — дадут вылет", — сообщила Подгорная.
Рейс N4-3502 должен был вылететь минувшей ночью в 22.00 мск, однако вылет не состоялся.
Подгорная отметила, что сейчас туроператор занимается поиском трансфера и гостиницы для размещения пассажиров рейса.
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