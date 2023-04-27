https://ria.ru/20230427/kuba-1868030054.html

Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе

Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе - РИА Новости, 27.04.2023

Туроператор рассказал, почему самолет с россиянами задержали на Кубе

Самолет с российскими туристами задерживается в Варадеро (Куба) из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки сторонней авиакомпании,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:23

2023-04-27T09:23

2023-04-27T10:00

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куба

варадеро

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Самолет с российскими туристами задерживается в Варадеро (Куба) из-за закрытия взлетно-посадочной полосы после аварийной посадки сторонней авиакомпании, сообщила РИА Новости гендиректор туроператора Pegas Touristic Анна Подгорная. Рейс N4-3502 должен был вылететь минувшей ночью в 22.00 мск, однако вылет не состоялся. Подгорная отметила, что сейчас туроператор занимается поиском трансфера и гостиницы для размещения пассажиров рейса.

https://ria.ru/20230211/samolet-1851461302.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

куба, варадеро, россия, новости - туризм