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На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами
На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами - РИА Новости, 27.04.2023
На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами
Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:31
2023-04-27T08:31
2023-04-27T10:00
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варадеро
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского самолета, сообщили РИА Новости российские туристы Анна и Артем Лосевы.По словам Анны, на табло информации данных о рейсе нет, а представители аэропорта, авиакомпании и туроператора PEGAS Touristik ничего не сообщают.Российские туристы вынуждены оставаться в зале ожидания, кто-то успел купить проход в VIP-зал, добавила она."Канадцев вернули в свои отели. Они должны были улететь на этом самолете, но вроде как их развернули обратно в гостиницы еще по пути", - рассказали туристы.Самолет с туристами из РФ задерживается на Кубе из-за закрытия полосы, вылетит после расчистки полосы, уточнили позже в компании Pegas Touristic.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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куба, варадеро, новости - туризм
Туризм, Куба, Варадеро, Новости - Туризм
На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами
Туристы сообщили о задержке на неопределенное время рейса Nordwind Варадеро — Москва
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского самолета, сообщили РИА Новости российские туристы Анна и Артем Лосевы.
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"Рейс N4-3502, который должен был вылететь в 22.00, отложили ориентировочно до 03.00 по кубинскому времени (10.00 мск - ред.). Причина - аварийная посадка канадского самолета. Перекрыта единственная полоса. По разговорам, о ситуации было известно еще в 15.00 по местному времени (22.00 среды по мск - ред.)", - рассказали они агентству.
По словам Анны, на табло информации данных о рейсе нет, а представители аэропорта, авиакомпании и туроператора PEGAS Touristik ничего не сообщают.
Российские туристы вынуждены оставаться в зале ожидания, кто-то успел купить проход в VIP-зал, добавила она.
"Канадцев вернули в свои отели. Они должны были улететь на этом самолете, но вроде как их развернули обратно в гостиницы еще по пути", - рассказали туристы.
Самолет с туристами из РФ
задерживается на Кубе из-за закрытия полосы, вылетит после расчистки полосы, уточнили позже в компании Pegas Touristic.
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