https://ria.ru/20230427/kuba-1868025000.html

На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами

На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами - РИА Новости, 27.04.2023

На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами

Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:31

2023-04-27T08:31

2023-04-27T10:00

туризм

куба

варадеро

новости - туризм

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского самолета, сообщили РИА Новости российские туристы Анна и Артем Лосевы.По словам Анны, на табло информации данных о рейсе нет, а представители аэропорта, авиакомпании и туроператора PEGAS Touristik ничего не сообщают.Российские туристы вынуждены оставаться в зале ожидания, кто-то успел купить проход в VIP-зал, добавила она."Канадцев вернули в свои отели. Они должны были улететь на этом самолете, но вроде как их развернули обратно в гостиницы еще по пути", - рассказали туристы.Самолет с туристами из РФ задерживается на Кубе из-за закрытия полосы, вылетит после расчистки полосы, уточнили позже в компании Pegas Touristic.

https://ria.ru/20230411/otdykh-1864165757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

куба, варадеро, новости - туризм