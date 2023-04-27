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На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами - РИА Новости, 27.04.2023
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Туризм
 
08:31 27.04.2023 (обновлено: 10:00 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kuba-1868025000.html
На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами
На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами - РИА Новости, 27.04.2023
На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами
Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T08:31
2023-04-27T10:00
туризм
куба
варадеро
новости - туризм
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского самолета, сообщили РИА Новости российские туристы Анна и Артем Лосевы.По словам Анны, на табло информации данных о рейсе нет, а представители аэропорта, авиакомпании и туроператора PEGAS Touristik ничего не сообщают.Российские туристы вынуждены оставаться в зале ожидания, кто-то успел купить проход в VIP-зал, добавила она."Канадцев вернули в свои отели. Они должны были улететь на этом самолете, но вроде как их развернули обратно в гостиницы еще по пути", - рассказали туристы.Самолет с туристами из РФ задерживается на Кубе из-за закрытия полосы, вылетит после расчистки полосы, уточнили позже в компании Pegas Touristic.
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куба, варадеро, новости - туризм
Туризм, Куба, Варадеро, Новости - Туризм
На Кубе задержали на неопределенное время рейс с российскими туристами

Туристы сообщили о задержке на неопределенное время рейса Nordwind Варадеро — Москва

© РИА НовостиРейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту
Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости
Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind, следующий по маршруту Варадеро - Москва, задержан в кубинском аэропорту на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского самолета, сообщили РИА Новости российские туристы Анна и Артем Лосевы.
«
"Рейс N4-3502, который должен был вылететь в 22.00, отложили ориентировочно до 03.00 по кубинскому времени (10.00 мск - ред.). Причина - аварийная посадка канадского самолета. Перекрыта единственная полоса. По разговорам, о ситуации было известно еще в 15.00 по местному времени (22.00 среды по мск - ред.)", - рассказали они агентству.
По словам Анны, на табло информации данных о рейсе нет, а представители аэропорта, авиакомпании и туроператора PEGAS Touristik ничего не сообщают.
Российские туристы вынуждены оставаться в зале ожидания, кто-то успел купить проход в VIP-зал, добавила она.
"Канадцев вернули в свои отели. Они должны были улететь на этом самолете, но вроде как их развернули обратно в гостиницы еще по пути", - рассказали туристы.
Самолет с туристами из РФ задерживается на Кубе из-за закрытия полосы, вылетит после расчистки полосы, уточнили позже в компании Pegas Touristic.
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