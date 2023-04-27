https://ria.ru/20230427/krym-1867922076.html
На "крымских Мальдивах" открылись новые модульные отели
На "крымских Мальдивах" открылись новые модульные отели - РИА Новости, 27.04.2023
На "крымских Мальдивах" открылись новые модульные отели
В поселке Оленевка в Крыму в преддверии майских праздников открылись новые быстровозводимые модульные гостиницы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T03:31
2023-04-27T03:31
2023-04-27T03:31
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
республика крым
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
отели
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В поселке Оленевка в Крыму в преддверии майских праздников открылись новые быстровозводимые модульные гостиницы, сообщает пресс-служба правительства региона.Их построили при грантовой поддержке по Национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Новые отели расположили на базе парка "Extreme Крым" и автокемпинге "Оленевка Village".В первом гостям предлагают для размещения 30 комфортабельных юнитов четырех разных типов. Номерной фонд автокемпинга увеличен на 50 модулей. Как отметил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым, в целом по Республике Крым по данной программе реализовано 11 аналогичных проектов модульных гостиничных комплексов."Основной смысл — в быстром создании качественного номерного фонда. Такие проекты реализованы на Западном, Восточном, Южном берегу Крыма, — отметил он.Оленевку многие туристы называют "крымскими Мальдивами" за широкую полосу белоснежного песка и лазурную чистую воду. Этот курорт, расположенный на мысе Тарханкут считается самым западным в Крыму, а также немноголюдным.
https://ria.ru/20230422/krym-1866944923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, республика крым, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Республика Крым, Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма), Отели
На "крымских Мальдивах" открылись новые модульные отели
В поселке Оленевка в Крыму, который сравнивают с Мальдивами, открылись модульные отели
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости
. В поселке Оленевка в Крыму в преддверии майских праздников открылись новые быстровозводимые модульные гостиницы, сообщает
пресс-служба правительства региона.
Их построили при грантовой поддержке по Национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Новые отели расположили на базе парка "Extreme Крым" и автокемпинге "Оленевка Village".
В первом гостям предлагают для размещения 30 комфортабельных юнитов четырех разных типов. Номерной фонд автокемпинга увеличен на 50 модулей.
Модульная гостиница в поселке Оленевка Черноморского района Крыма
1 из 3
Модульная гостиница в поселке Оленевка Черноморского района Крыма
2 из 3
Модульная гостиница в поселке Оленевка Черноморского района Крыма
3 из 3
Модульная гостиница в поселке Оленевка Черноморского района Крыма
1 из 3
Модульная гостиница в поселке Оленевка Черноморского района Крыма
2 из 3
Модульная гостиница в поселке Оленевка Черноморского района Крыма
3 из 3
Как отметил Вадим Волченко, министр курортов и туризма Республики Крым, в целом по Республике Крым по данной программе реализовано 11 аналогичных проектов модульных гостиничных комплексов.
"Основной смысл — в быстром создании качественного номерного фонда. Такие проекты реализованы на Западном, Восточном, Южном берегу Крыма, — отметил он.
Оленевку многие туристы называют "крымскими Мальдивами" за широкую полосу белоснежного песка и лазурную чистую воду. Этот курорт, расположенный на мысе Тарханкут считается самым западным в Крыму, а также немноголюдным.
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