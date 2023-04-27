https://ria.ru/20230427/kriptovalyuta-1868129350.html

Минфин предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту

Минфин предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту - РИА Новости, 27.04.2023

Минфин предупредил о рисках инвестирования в криптовалюту

Криптовалюта в целом является злом, люди, которые инвестируют в нее свои сбережения, сильно рискуют, но есть отдельные ситуации, такие как внешнеторговые... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:55

2023-04-27T13:55

2023-04-27T14:11

экономика

россия

алексей моисеев

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Криптовалюта в целом является злом, люди, которые инвестируют в нее свои сбережения, сильно рискуют, но есть отдельные ситуации, такие как внешнеторговые сделки, когда ею можно пользоваться, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Конечно, крипта – в целом зло, я считаю, что люди, которые инвестирует туда свои накопления, очень сильно рискуют… Но могут быть отдельные ситуации, при которых криптой можно пользоваться", - заявил он, выступая на конференции "Банки. Трансформация. Экономика. 2.0". Речь идет об использовании криптовалюты во внешнеторговой деятельности, отметил Моисеев и напомнил, что соответствующий законопроект рассматривается комитетом Госдумы по финрынку. "Мы пойдем путем проведения эксперимента… Если законопроект будет принят, будет образован некий комитет, куда будут входить представители ряда министерств, Банка России и правоохранительных органов, которые будут давать разрешения отдельным операторам использовать эту криптовалюту во внешнеторговых сделках", - рассказал замминистра. Он предположил, что процесс обеспечения законодательной базы для этого эксперимента затянется до конца года.

https://ria.ru/20230417/kriptovalyuta-1865864023.html

https://ria.ru/20230310/kriptovalyuta-1856912385.html

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экономика, россия, алексей моисеев, министерство финансов рф (минфин россии)