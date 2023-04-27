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Егор Крид прокомментировал слухи о своей помолвке
Егор Крид прокомментировал слухи о своей помолвке - РИА Новости, 27.04.2023
Егор Крид прокомментировал слухи о своей помолвке
Певец и рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) разместил на своей странице в соцсети скрин переписки с мамой, где жалуется на слухи о своей помолвке. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T02:23
2023-04-27T02:23
2023-04-27T02:28
шоубиз
егор крид
знаменитости
музыка
свадьба
отношения
любовь
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Певец и рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) разместил на своей странице в соцсети скрин переписки с мамой, где жалуется на слухи о своей помолвке. В беседе с матерью 28-летний артист утверждает, что не собирается жениться в ближайшее время. А все новости на эту тему о нем — выдумки. По данным СМИ, в середине апреля Егор Крид во время одного из своих стриммов заявил, что сделал предложение избраннице. Имя своей подруги он не раскрыл. Но поклонники нашли предполагаемую невесту. Они обнаружили в Сети снимки девушки, которая якобы запечатлелась в ванной комнате музыканта. На одном из фото она была в нижнем белье, а на другом — в олимпийке, похожей на ту, которую носит Егор Крид. Но две недели, пока СМИ писали о том, что "самый завидный холостяк страны собрался жениться", музыкант не реагировал на эти новости. Егор Крид известен бурными романами. Одним из самых ярких считается история с певицей Нюшей (Анна Шурочкина). Оба артиста тщательно скрывали свои отношения на протяжении нескольких лет. В 2018 году музыкант участвовал в шоу "Холостяк" на ТНТ. Тогда он сделал выбор в пользу Дарьи Клюкиной, которая дошла до финала. Но и с ней отношения тоже не сложились.Затем Крида подозревали в любовных связях с певицами Валей Карнавал и Клавой Кокой.
https://ria.ru/20210812/nyusha-1745448113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
егор крид, знаменитости, музыка, свадьба, отношения, любовь
Шоубиз, Егор Крид, Знаменитости, Музыка, Свадьба, отношения, Любовь
Егор Крид прокомментировал слухи о своей помолвке
Певец Егор Крид пожаловался маме на слухи о своей помолвке
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Певец и рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) разместил на своей странице в соцсети скрин переписки с мамой, где жалуется на слухи о своей помолвке.
В беседе с матерью 28-летний артист утверждает, что не собирается жениться в ближайшее время. А все новости на эту тему о нем — выдумки.
«
"Представляю, сколько людей верят "желтухе", пабликам, газетам, ТВ. Раз даже от своей мамы я получаю такое", – возмутился музыкант.
По данным СМИ, в середине апреля Егор Крид во время одного из своих стриммов заявил, что сделал предложение избраннице.
Имя своей подруги он не раскрыл. Но поклонники нашли предполагаемую невесту. Они обнаружили в Сети снимки девушки, которая якобы запечатлелась в ванной комнате музыканта.
На одном из фото она была в нижнем белье, а на другом — в олимпийке, похожей на ту, которую носит Егор Крид.
Но две недели, пока СМИ писали о том, что "самый завидный холостяк страны собрался жениться", музыкант не реагировал на эти новости.
Егор Крид известен бурными романами. Одним из самых ярких считается история с певицей Нюшей (Анна Шурочкина). Оба артиста тщательно скрывали свои отношения на протяжении нескольких лет.
В 2018 году музыкант участвовал в шоу "Холостяк" на ТНТ. Тогда он сделал выбор в пользу Дарьи Клюкиной, которая дошла до финала. Но и с ней отношения тоже не сложились.
Затем Крида подозревали в любовных связях с певицами Валей Карнавал и Клавой Кокой.
Нюша высказалась о разрыве своего бывшего Егора Крида с Валей Карна.val