https://ria.ru/20230427/krid-1867932952.html

Егор Крид прокомментировал слухи о своей помолвке

Егор Крид прокомментировал слухи о своей помолвке - РИА Новости, 27.04.2023

Егор Крид прокомментировал слухи о своей помолвке

Певец и рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) разместил на своей странице в соцсети скрин переписки с мамой, где жалуется на слухи о своей помолвке. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T02:23

2023-04-27T02:23

2023-04-27T02:28

шоубиз

егор крид

знаменитости

музыка

свадьба

отношения

любовь

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Певец и рэп-исполнитель Егор Крид (Егор Булаткин) разместил на своей странице в соцсети скрин переписки с мамой, где жалуется на слухи о своей помолвке. В беседе с матерью 28-летний артист утверждает, что не собирается жениться в ближайшее время. А все новости на эту тему о нем — выдумки. По данным СМИ, в середине апреля Егор Крид во время одного из своих стриммов заявил, что сделал предложение избраннице. Имя своей подруги он не раскрыл. Но поклонники нашли предполагаемую невесту. Они обнаружили в Сети снимки девушки, которая якобы запечатлелась в ванной комнате музыканта. На одном из фото она была в нижнем белье, а на другом — в олимпийке, похожей на ту, которую носит Егор Крид. Но две недели, пока СМИ писали о том, что "самый завидный холостяк страны собрался жениться", музыкант не реагировал на эти новости. Егор Крид известен бурными романами. Одним из самых ярких считается история с певицей Нюшей (Анна Шурочкина). Оба артиста тщательно скрывали свои отношения на протяжении нескольких лет. В 2018 году музыкант участвовал в шоу "Холостяк" на ТНТ. Тогда он сделал выбор в пользу Дарьи Клюкиной, которая дошла до финала. Но и с ней отношения тоже не сложились.Затем Крида подозревали в любовных связях с певицами Валей Карнавал и Клавой Кокой.

https://ria.ru/20210812/nyusha-1745448113.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

егор крид, знаменитости, музыка, свадьба, отношения, любовь