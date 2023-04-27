https://ria.ru/20230427/krestnaya-1867978591.html
"Джентльмен": Федорова рассказала об общем крестном сыне с Малаховым
"Джентльмен": Федорова рассказала об общем крестном сыне с Малаховым - РИА Новости, 27.04.2023
"Джентльмен": Федорова рассказала об общем крестном сыне с Малаховым
Телеведущая, модель и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова рассказала корреспонденту РИА Новости о Жене, крестной матерью которого недавно... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T01:19
2023-04-27T01:19
2023-04-27T01:23
шоубиз
оксана федорова
андрей малахов
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Телеведущая, модель и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова рассказала корреспонденту РИА Новости о Жене, крестной матерью которого недавно стала вместе с Андреем Малаховым. Федорова раскрыла некоторые подробности о мальчике на Synergy Woman Forum, который состоялся в эту среду в Москве. По словам телеведущей, ее крестник — настоящий "маленький джентльмен". Ведущая добавила, что Женя — сын продюсера программы "Спокойной ночи, малыши!" (его имя Федорова не назвала. – Прим. ред.). Он и предложил ей стать крестной матерью мальчика. Оксана Федорова не раскрыла точный возраст ребенка, но отметила, что родители уже берут его с собой на мероприятия.
https://ria.ru/20230310/malakhov-1856801455.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оксана федорова, андрей малахов, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Оксана Федорова, Андрей Малахов, Шоу-бизнес, Знаменитости
"Джентльмен": Федорова рассказала об общем крестном сыне с Малаховым
Федорова рассказала, что ее общий с Малаховым крестный сын Женя растет джентльменом
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Телеведущая, модель и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова рассказала корреспонденту РИА Новости о Жене, крестной матерью которого недавно стала вместе с Андреем Малаховым.
Федорова раскрыла некоторые подробности о мальчике на Synergy Woman Forum, который состоялся в эту среду в Москве. По словам телеведущей, ее крестник — настоящий "маленький джентльмен".
«
"Женечка...совершенно удивительный ребенок, совсем малыш, — рассказала Федорова. — Растет джентльменом: он всегда в костюме и в белой рубашке".
Ведущая добавила, что Женя — сын продюсера программы "Спокойной ночи, малыши!" (его имя Федорова не назвала. – Прим. ред.). Он и предложил ей стать крестной матерью мальчика.
Оксана Федорова не раскрыла точный возраст ребенка, но отметила, что родители уже берут его с собой на мероприятия.
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