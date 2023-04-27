https://ria.ru/20230427/krestnaya-1867978591.html

"Джентльмен": Федорова рассказала об общем крестном сыне с Малаховым

"Джентльмен": Федорова рассказала об общем крестном сыне с Малаховым - РИА Новости, 27.04.2023

"Джентльмен": Федорова рассказала об общем крестном сыне с Малаховым

Телеведущая, модель и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова рассказала корреспонденту РИА Новости о Жене, крестной матерью которого недавно... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T01:19

2023-04-27T01:19

2023-04-27T01:23

шоубиз

оксана федорова

андрей малахов

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Телеведущая, модель и основательница благотворительного фонда Оксана Федорова рассказала корреспонденту РИА Новости о Жене, крестной матерью которого недавно стала вместе с Андреем Малаховым. Федорова раскрыла некоторые подробности о мальчике на Synergy Woman Forum, который состоялся в эту среду в Москве. По словам телеведущей, ее крестник — настоящий "маленький джентльмен". Ведущая добавила, что Женя — сын продюсера программы "Спокойной ночи, малыши!" (его имя Федорова не назвала. – Прим. ред.). Он и предложил ей стать крестной матерью мальчика. Оксана Федорова не раскрыла точный возраст ребенка, но отметила, что родители уже берут его с собой на мероприятия.

https://ria.ru/20230310/malakhov-1856801455.html

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Галина Соколова

Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

оксана федорова, андрей малахов, шоу-бизнес, знаменитости