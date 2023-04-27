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Мишустин рассказал о бюджетных кредитах для регионов - РИА Новости, 27.04.2023
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15:34 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/kredity-1868166729.html
Мишустин рассказал о бюджетных кредитах для регионов
Мишустин рассказал о бюджетных кредитах для регионов - РИА Новости, 27.04.2023
Мишустин рассказал о бюджетных кредитах для регионов
Российские регионы, в том числе новые, смогут получить дополнительные средства на реализацию инфраструктурных проектов через бюджетные кредиты, на эти цели... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:34
2023-04-27T15:34
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские регионы, в том числе новые, смогут получить дополнительные средства на реализацию инфраструктурных проектов через бюджетные кредиты, на эти цели правительство выделит 190 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Правительство утвердило правила по которым регионам будут предоставляться бюджетные кредиты сроком на 15 лет под три процента. Выделим на такие цели 190 миллиардов рублей. Их значительная часть пойдет на восстановление инженерных сетей, коммуникаций, перевод мазутных котельных на биотопливо в Северо-западном и Дальневосточном федеральных округах, а также 50 миллиардов рублей направим на обновление общественного транспорта", - сказал он на заседании правительства в четверг. Такими кредитами, по словам Мишустина, теперь смогут воспользоваться новые регионы России "Это инструмент, благодаря которому регионы получают дополнительные ресурсы на формирование комфортных условий для граждан и улучшения качества их жизни"
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о бюджетных кредитах для регионов

Мишустин: Регионам выделят 190 миллиардов рублей инфраструктурных кредитов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские регионы, в том числе новые, смогут получить дополнительные средства на реализацию инфраструктурных проектов через бюджетные кредиты, на эти цели правительство выделит 190 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило правила по которым регионам будут предоставляться бюджетные кредиты сроком на 15 лет под три процента. Выделим на такие цели 190 миллиардов рублей. Их значительная часть пойдет на восстановление инженерных сетей, коммуникаций, перевод мазутных котельных на биотопливо в Северо-западном и Дальневосточном федеральных округах, а также 50 миллиардов рублей направим на обновление общественного транспорта", - сказал он на заседании правительства в четверг.
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