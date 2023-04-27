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В Приамурье установят новое оборудование для котельной в Серышево

В Приамурье установят новое оборудование для котельной в Серышево - РИА Новости, 27.04.2023

В Приамурье установят новое оборудование для котельной в Серышево

Старую котельную в Серышево, которая загрязняла весь квартал сажей, переоборудуют по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова, сообщает правительство... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:06

2023-04-27T12:06

2023-04-27T12:06

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

министерство финансов рф (минфин россии)

жкх

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр - РИА Новости. Старую котельную в Серышево, которая загрязняла весь квартал сажей, переоборудуют по поручению губернатора Приамурья Василия Орлова, сообщает правительство Амурской области. Отмечается, что это одно из поручений, которое глава региона дал по итогам личного приема жителей Серышевского района во время командировки. Местная жительница показала губернатору фотографии квартала, в котором живет: он весь засыпан сажей от эксплуатации котельной. По данным министерства ЖКХ области, ее оборудование устарело. Золоулавливающие циклоны для очистки газов требуют замены. "МинЖКХ совместно с Минфином области и администрацией Серышевского муниципального округа нужно проработать вопрос выделения в 2023 году дополнительных средств на установку оборудования. То, что я увидел на фотографии, там всё в саже, так не должна работать котельная. Это вопрос в том числе и экологии. Новые циклоны необходимо установить до следующего отопительного сезона", - поручил Орлов. Уточняется, что замена оборудования была включена в план подготовки объектов ЖКХ пгт Серышево к отопительному периоду 2022-2023 годов в рамках областной программы "Модернизация ЖКХ", но в связи с дефицитом средств не вошла в перечень приоритетных. Жительница села Томское попросила губернатора оборудовать съезды к частным домам. Летом 2022 года там отремонтировали улицу, уложили асфальт. В результате уровень дороги стал выше уровня домов, стоящих вдоль улицы. Кроме того, нарушена система водоотведения и испорчены подъезды к домам. Жительнице пояснили, что ремонт дороги еще не окончен, подрядчик сделал только часть работ: заменил дорожное полотно, уложил асфальт и подсыпал обочины. Следующим этапом станет восстановление системы водоотвода и обустройство подъездов к домам. Всё это планируют выполнить до 1 июня. Губернатор поручил Минтрансу проконтролировать, чтобы работы были выполнены в срок.

https://ria.ru/20230425/vodozabor-1867549515.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

амурская область, василий орлов (губернатор), министерство финансов рф (минфин россии), жкх, россия